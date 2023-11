INVIATO CITTADINO Manu. Un convegno e una mostra su Preistoria e Protostoria dell’Umbria

Da oggi fino all’11 novembre, la XLIII Riunione scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, in collaborazione con Manu, Direzione Regionale Musei Umbria e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, per fare il punto sul territorio umbro. Si tratta di un Convegno iperspecialistico che fornirà esiti di rilievo.

Il Manu mette in mostra alcuni suoi tesori. Evento accompagnato da una mostra di Materiali preistorici e protostorici dalle collezioni del Manu (a cura Tiziana Caponi, Silvia Casciarri, Valentina Leonelli, Nadia Marconi) con una selezione di materiali delle collezioni Bellucci e Calzoni del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, oltre ad un interessante prestito di copie di Veneri preistoriche provenienti dal Museo e Istituto fiorentino “Paolo Graziosi”.

La donazione dei fratelli Mauro e Maria Lauretta Burini Calzoni. Per non dimenticare. Ceduti, a titolo gratuito, materiali di grande interesse. Come i mobili appartenenti allo studio di Umberto Calzoni. Insieme a materiali litici e diplomi, attestati, fotografie, utili a far luce sugli interessi, l’attività, le passioni, il percorso umano e professionale dell’avvocato-archeologo che tanto lustro ha conferito alla nostra Istituzione museale.

I mobili sono stati accuratamente restaurati e verranno conferiti, dove sono visibili in occasione delle Giornate di Studio, in una stanza posta al termine della mostra provvisoria che si aprirà venerdì 11 alle ore 17:00. “Si tratta di una collocazione provvisoria”, dice la nuova direttrice Tiziana Caponi, che parte con una ricca serie di progetti e qualificate iniziative (delle quali daremo conto ai lettori).

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

A breve una più coerente sistemazione. Tiziana Caponi ipotizza che questi materiali potrebbero trovare adeguata collocazione e valorizzazione in una ricostruzione integrale e fedele dell’aspetto dello studio, insieme a reperti scavati dallo stesso Calzoni.

Umberto Calzoni e la preistoria e protostoria in Umbria. Direttore dei Musei Civici dal 1925 al 1958, ha scavato non soltanto a Cetona, ma in diverse località umbre. Tra i materiali studiati rappresentativi della nostra regione, dei quali si tratterà nei giorni del convegno, molti sono stati individuati proprio da Umberto Calzoni, come il sito delle Tane del Diavolo di Parrano, la capanna di Norcia del neolitico finale, i materiali provenienti dalla raccolta di superficie dell’industria litica di Abeto di Norcia. Grazie alla donazione della famiglia Calzoni, le collezioni si arricchiranno di altri materiali litici tra i quali una serie di reperti di varia tipologia provenienti dalla zona di Pieve Pagliaccia di Perugia e materiali litici dalla località Carbonesca.

Pubblicazione degli Atti e ricadute sulle future attività del Manu. I frutti delle giornate di studio avranno una ricaduta nella pubblicazione degli Atti. La Direttrice prevede nel tempo una serie di incontri, aperti al pubblico, con relazioni tenute dai vari studiosi sugli argomenti che saranno stati oggetto di studio e riflessione a seguito delle risultanze del Convegno medesimo. Occasioni che qualificheranno l’offerta del Manu in termini di divulgazione alta a beneficio della cittadinanza.

Apertura serale straordinaria del MANU Venerdì 10, alle ore 17:00. Apertura della mostra nella sezione poster del convegno e apertura serale del museo fino alle 23:30 con visite guidate a partire dalle ore 21:00.