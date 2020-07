INVIATO CITTADINO Mantignana, la pensilina senza più fermata

Protestano gli abitanti di Mantignana. Quella pensilina sta lì, inutilizzata, da almeno tre anni e non c’è verso di rimuoverla. Fra l’altro, non c’è più nemmeno la fermata, provvidenzialmente spostata altrove.

“Non si potevano spostare insieme fermata e pensilina? Ma questi dove ce l’hanno la testa?”, osserva sdegnato un residente di prossimità

La vicenda, raccontata da una residente. In un primo momento la pensilina fu messa in quella posizione, ma subito dopo si accorsero che la fermata in quel luogo era pericolosa per chi aspettava il bus. Tanto che i mezzi pubblici non ci si fermano più.

Le ragioni del pericolo. Era troppo vicina alla strada, ma – pur non utilizzandola proprio per questa ragione – l’hanno lasciata come inutile monumento all’imprevidenza e allo spreco.

Quell’edicola che non si vede più.

La presenza di questo manufatto, oltre che inutile, è impattante in quanto copre completamente l'edicola a fianco, che eroga servizi di vario tipo. Il che comporta un danno grave, con questi chiari di luna (!) per la diffusione di quotidiani e periodici.

Le richieste degli aspirati utenti. Il povero edicolante viene continuamente stressato. Oltre ad aver subìto il danno dell’eclissi della sua attività, è costretto ad essere subissato dalle continue richieste dei passeggeri i quali gli richiedono informazioni su orari e frequenza del servizio trasporti. Possiamo immaginare il tenore delle risposte, dopo tante “rotture”.

La fermata spostata altrove. In compenso… senza pensilina. La fermata l'hanno trasferita sul marciapiede, davanti al muro degli Uffici del Credito Cooperativo Umbro e, per di più, senza pensilina di protezione. Col risultato che gli utenti sono esposti al vento, alla pioggia, al caldo e al freddo, senza un cartello ben evidente!

Insomma: quella pensilina dove c’è, non serve. Dove servirebbe, manca. Si può trovare qualcosa di più irrazionale?

Conclusione: sarebbe ora di spostarla dove è utile. O no?