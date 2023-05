INVIATO CITTADINO Mamma, è musica per te

Mamma, è musica per te. Un concerto specialissimo, alla chiesa di S. Antonio abate di corso Bersaglieri, in occasione della storica ricorrenza.

Sugli scudi il Coro dell’Università, diretto da Marta Alunni Pini, con l’assistenza artistica di Oreste Calabria, il soprano Elena Vigorito, il tenore Nicola Di Filippo, il pianista Francesco Andreucci.

La compagine, fondata nel 1987 dal Maestro Salvatore Silivestro, conta oltre 60 membri. Anche se nel concerto di ieri ne mancavano alcuni, rientrati in occasione della festa.

Il Coro è composto da docenti e non docenti, laureati, ex studenti e studenti ancora in forza all’Ateneo protetto da Sant’Ercolano.

Le medaglie al petto di questo complesso sono troppe per essere elencate in questa nota. Basti ricordare che il programma è stato ampio e vario. Con pezzi classici e contemporanei, dai Beatles (con la loro rielaborazione del popolare “Scarborough Fair”) ai canti abruzzesi (Mamma) a “Mamma son tanto felice” di Cherubini-Bixio, al “Sogno” di Schumann (che Andreucci ha dedicato alla mamma presente alla Kermesse, a “C’era una volta il west” di Morricone, rielaborato da Francesco e magnificamente interpretato da Elena.

Particolarmente toccanti tre composizioni di Silivestro. Il classico “Panis angelicus”, “Canzone alla mamma” e “Tenera madre”, dei quali l’amico ha fornito all’Inviato Cittadino le partiture.

Momenti di intensa commozione e di ringraziamento di ragazzi, ed ex ragazzi, del coro che hanno inteso omaggiare il loro 'mammo' fondatore.

Alternando la musica con composizioni poetiche di intenso lirismo, con autori del panorama nazionale e internazionale, da De Amicis a Gibran.

Un modo non retorico, ma sincero, sorretto dalla Musa dell’arte, per omaggiare figure care e celebrare il sentimento, intriso di cultura e umanità.