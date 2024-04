INVIATO CITTADINO Ma quanto è ‘dolce’ cimentarsi con il cioccolato

All’anagrafe, Massimiliano Donnari, entrato prepotentemente nel milieu artistico nazionale e internazionale grazie alle sue strepitose intuizioni che portano sugli scudi l’arte povera e nobilitano il riciclo, all’insegna di una straordinaria creatività.

Successi locali, nazionali e internazionali, documentati da mostre di rango che scuotono e fanno discutere. Ma che hanno certamente il crisma di una creatività inesausta.

Fra le tante manifestazioni (cinema, arte, cultura) in cui è stato guest star, ricordiamo l’ultima sua creazione al cioccolato… automobilistico.

Per intenderci, l'opera creata in occasione della XXXV rievocazione della Coppa della Perugina.

Lo ha chiamato il presidente del CAMEP, Ugo Amodeo, e MaMo ha risposto da par suo.

Il tema della velocità, tanto caro a Marinetti e al nostro Dottori, si tinge di cioccolato.

Dice: “L’opera che ho l’orgoglio di presentare per questi 100 anni di passione, vuole quindi essere la più alta espressione di questo bagaglio di storia”.

La figura è quella della celeberrima Queen “CUP QUEEN” MaMo MMXXIV nel pantone cioccolato.

La spiega: “I classici baci perugina prendono il posto delle storiche balle di fieno apposte ai lati della carreggiata… le auto si dànno battaglia nella pista… la bramata coppa si sostituisce al fiore del copricapo… e quel bacio sulla guancia, segnata dal rossetto, rende tutto più femminile, romantico: tanto quanto gli aneddoti legati a questo secolo di storia”.

“Ci sono da aggiungere le bandiere a scacchi e i pass al collo per accedervi nei più recenti anni, insieme all’effigie dell’imprescindibile ASI, che muove e promuove”.

Non poteva mancare un nostro scatto che propone Massimiliano insieme alla signora Anna Maria Altieri De Poi, della storica concessionaria, da sempre vicina alla rievocazione.

Detto tra noi. Mi piace ricordare quando Massimiliano venne alla Galleria Artemisia di Giuseppe Fioroni e Rita Giacché proponendo una mostra. Aveva solo 13 opere ed era al debutto. Rita gli consigliò di incrementare la produzione per esporre un numero di pezzi adeguato. Ho creduto da subito in questo ardimentoso artista e ho dato volentieri una mano per la sua promozione. Oggi sono contento di vederlo raggiungere traguardi significativi.