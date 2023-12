INVIATO CITTADINO Luci natalizie all’Elce. Operazione (quasi) compiuta... ma è veramente stata un’odissea

Ci racconta Linda, fervida attivista e presidente, oltre che figura di primissimo piano, dell’Associazione Nova Elce: “L'iniziativa è partita da Domenico Iunti che si è prodigato per creare un gruppo whatsapp dei commercianti per raccogliere le adesioni”.

Quale il vostro ruolo?

“Siamo stati coinvolti come associazioni di quartiere, Nova elce ed Elce viva, per dare una mano a raccogliere le adesioni e le quote. Compito che abbiamo potuto svolgere agevolmente, anche grazie alle conoscenze e agli ottimi rapporti che abbiamo con tutti i commercianti”.

Quali le difficoltà incontrate?

“Abbiamo scoperto che non era possibile montare delle luci trasversalmente alla strada perché il Comune non autorizza che siano attaccate ai pali per motivi di sicurezza”.

Non si poteva trovare una soluzione alternativa?

“Si sarebbero potute attaccare alle facciate dei condomini, ma occorreva il permesso, con delibera, di ciascun edificio interessato. Ci mancava, dunque, il tempo materiale per procedere in tal senso”.

Dunque, avete trovato la soluzione degli alberelli appesi ai pali della luce.

“Esatto. Ma a questo punto ci sono stati dei ritardi per motivi di indisponibilità del personale addetto al montaggio”.

Come hanno reagito i commercianti?

“Qualcuno si è seccato perché avevamo maturato l’aspettativa che fossero già attive prima dell’8 dicembre. L’albero del Comune è stato, come al solito, posizionato nel sagrato della chiesa parrocchiale di San Donato”.

Vedo comunque che i collegamenti sono stati effettuati da Cicchi in giù e che a breve arriveranno anche alla rotatoria.

“Ci hanno promesso che entro domani [oggi, per chi legge, ndr] saranno tutte accese”.

È una buona cosa rivedere finalmente via Annibale Vecchi illuminata… in concordia, anche se alcuni commercianti hanno agito in proprio con alberelli e luci davanti al proprio esercizio.

“Proprio così. Erano sei anni che non si mettevano le luci ad Elce. Era veramente triste e non credo che giovasse alle attività commerciali. Quest’anno, ripeto, il merito va allo slancio organizzativo di Domenico Iunti che ha tenuto i rapporti con la ditta e ha preso l'iniziativa”.

Siete, dunque, soddisfatti.

“Come associazioni, siamo rammaricati del ritardo, ma comunque contenti perché abbiamo visto coesione tra i commercianti, eccetto qualcuno che si è proprio tirato fuori dalla questione e dal versamento della quota necessaria. Pur beneficiando dell’iniziativa. Aggiungo che anche le due Associazioni, pur non avendo interessi economici diretti, hanno offerto un contributo”.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)