INVIATO CITTADINO Luca Signorelli, non solo Perugino. Dal Duomo di Orvieto alla Sala dei Notari

Pubblico delle grandi occasioni per “risarcire” il negletto cinquecentenario di Luca Signorelli, ricorrenza obnubilata dalla prevalenza della commemorazione di Pietro Perugino. Celebrato in tutte le (più gustose) salse e nei luoghi più disparati.

Contrasto messo in luce da una strepitosa tela del pittore Stefano Chiacchella che ha effigiato i due artisti impegnati in un metaforico braccio di ferro (foto).

Il racconto documentaristico fu realizzato ben 28 anni fa, in occasione del restauro orvietano cui mise mano la CBC di Roma, rappresentata dall’allora restauratrice e direttrice di cantiere Doretta Mazzeschi. La quale ha riferito, in modo puntuale, procedure ed esiti dell’impresa che si dipanò per diversi anni vedendo impegnato un manipolo di specialisti di settore.

Raccomandando la necessità di un costante controllo sulle condizioni dell’opera e mettendo il rilievo come il restauro da solo non basti, se non accompagnato da una vigilanza e da una manutenzione costanti.

A dar man forte alla restauratrice, Alessandra Cannistrà, Curatore del Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto. Che si è soffermata sulla capacità generativa del lavoro del Signorelli e sulle iniziative di carattere didattico in collaborazione con le scuole del territorio.

A presentare e collegare gli interventi il sottoscritto.

Saluti istituzionali di Leonardo Varasano che ha ricordato come anche nel nostro Museo capitolare sia presente un’opera significativa quale la Pala di S. Onofrio. Esemplarmente raccontata anche da Goti in uno snello filmato di meno di un minuto.

Nella realizzazione del documentario (riprese e montaggio) misero mano anche Alessio Goti e Massimo Santopaolo, presenti in sala. Voci narranti dello stesso Gino Goti e di Rita Dottorini.

Il filmato verrà riproposto in altre sedi come elemento di stimolo e approfondimento della figura e dell’opera del Signorelli.

(Foto Rita Paglioni)