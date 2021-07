INVIATO CITTADINO Love Film Festival, quel neo di Madalina Ghenea. Quando l’imperfezione giova alla perfezione

Ammiratissima e stupenda, stamane, in sala della Vaccara del Palazzo dei Priori ad annunciare la settima edizione del Love Film Festival. Ma attenzione: la perfezione è pericolosa

Love Film Festival, quel neo della Ghenea. Quando l'imperfezione giova alla perfezione.

Meno male che l’attrice e modella rumena una piccola, piccolissima imperfezione ce l’ha. Si tratta di un neo sulla parte alta a sinistra del naso.

Intendiamoci: inseguire difetti su questa ragazza equivale a cercare il pelo nell’uovo. Ma ci è parso che lei stessa fosse portata a mostrare ai fotografi il suo lato “migliore”, ossia il destro.

C’è stato un periodo (dal Settecento) in cui il nevo veniva disegnato sulle gote, sul mento e in genere sul viso, come segno di eleganza e distinzione. Questione di mode e mode.

Che volete? Il povero cronista non sa a quale santo votarsi. Si trova nella condizione della volpe che, non potendo raggiugere l’uva, alta nel pergolato, una volta dichiara “nondum matura est”. E, un’altra volta (rivolta alla maschera comica) “cerebrum non habet”. Ma sarà così?

Amare consolazioni. Perché non basta un neo a sminuire tanto fulgore. Anzi: l’imperfezione costituisce un valore aggiunto.