INVIATO CITTADINO Love Film Festival IX edizione innesta il turbo

Love Film Festival IX edizione innesta il turbo. Nel nome e nel ricordo di Francesco Nuti, recentemente scomparso.

Linea guida: il tema spiritualità e ambiente. Per fare il pieno di identità territoriale. Spaziando però, senza complessi, nel panorama artistico internazionale.

Ricordano a una voce il direttore artistico Daniele Corvi e l’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano, convinto sodale della Kermesse.

Ambiente declinato nei suoi aspetti intrisi di natura, fascino e santità.

Perché l’Umbria Verde non è solo la terra di Francesco e di Chiara (omaggiata dal film “Chiara” di Susanna Nicchiarelli, stasera alle 17:00 ai Notari), di Rita e Benedetto. Ma anche, se vogliamo, di Padre Pio (domani 16:30 ai Notari il “Padre Pio” di Abel Ferrara) che fu - ricorda Varasano - cappuccino francescano.

E c’è anche il territorio nel versante artistico del Perugino, col “Perugino-Rinascimento Immortale” di Giovanni Piscaglia di ieri sera ai Notari. Con Marco Bocci, testimonial-padrino, dopo l’exploit de “La caccia”, opera pervasa da una persuasa umbritudine. Nello spirito e nelle atmosfere.

E c’è l’Umbria della madrina, Artemisia Levita, in questi giorni impegnata (ci dice la mamma Maria Tea Varo) nell’esame di licenza media.

Ma l’assenza della bambina-prodigio è egregiamente compensata dalla presenza della sorella Cecilia Alma Levita, bella e gentile, modella e già finalista a Miss Italia.

Un mix di territorialità che è esaltazione della provincia, ma non provincialismo. Come testimonia la sequenza di grandi, quali Paul Verhoeven, Paul Haggis, Don Most e, oggi, Abel Ferrara.

Marco Bocci, già vincitore dell’edizione 2020 con “A Tor Bella Monaca non piove mai”, non ha esitazioni nel ricordare come, per affermarsi, dovette esiliarsi dal nostro territorio, per tornarvi, oggi, da cantore delle sue bellezze e potenzialità.

Riferimenti confermati dall’assegnazione del Grifone d’Oro al regista Giovanni Piscaglia per l’ammiratissimo documentario “Perugino - Rinascimento immortale”.

Dichiarazione di convinto apprezzamento anche da parte della regista Andrea Simonella, vincitrice del Grifone d’Oro (2022) per il miglior corto e oggi presente nella doppia veste di componente della giuria e neo assessore alla cultura del Comune di San Stino di Livenza della città metropolitana di Venezia.

Della partita anche Chiara Troni, presidente dell’associazione Perugia Love Film, e la vicepresidente Eleonora Giunta.

Di particolare interesse (e torniamo alla valorizzazione del territorio) il coinvolgimento delle scuole attraverso il concorso da cui sono scaturiti sette cortometraggi. Ci piace mettere in gallery lo scatto che effigia i ragazzi dell’ITIS Volta, classe IV B/Gr, in concorso con un loro prodotto multimediale.

Un ruolo adeguato anche allo storico del cinema Fabio Melelli e al creativo Massimiliano Donnari, che ha firmato il manifesto di questa edizione insieme a Adolfo Franzò.

Filantropia, bellezza e territorio rappresentati anche da Laura Cartocci, event manager, consulente di moda, presidente della Onlus “Un’idea per la vita”, che si dedica alla prevenzione delle malattie oncologiche femminili.

In programma anche il cortometraggio “Lo spirito del lago”, ispirato alla figura di Gabriele D’Annunzio, prodotto dallo studio Lumière, in collaborazione con l’Associazione dei Mestieri del cinema umbri, con la partecipazione di Gianluca Brundo e del nostro amico Alfiero Toppetti.

E, a chiudere (domenica alle 21:00 ai Notari), il volo sulle ali del pentagramma con la Filarmonica pilese.

Love Film Festival: perfetta sintesi di internazionalità e identità territoriale. Aspettando i fuochi d’artificio della decima edizione 2024.