INVIATO CITTADINO Lorenzo e Ginevra, per la terza volta, campioni italiani. Rappresentano il Tricolore agli europei e ai mondiali

Mauro è stato un apprezzato maestro della scuola “Floridas Danza” e dirigente nazionale della Federazione italiana danza sportiva, avendo ricoperto il ruolo di Presidente del Comitato Regionale Umbria.

È scomparso il 7 gennaio, tra il cordoglio dei tanti estimatori.

“Un’impresa, la nostra ­– dice la splendida coppia di Campioni italiani – che intende celebrare una figura dotata di altissima professionalità, oltre che sempre presente e amico/complice di tutti noi ballerini”.

La notizia che ci rallegra dice che, dal 12 al 14 gennaio, si sono svolti a Riccione i Campionati Italiani Assoluti 2024 di ballo.

I nostri Lorenzo Castellari e Ginevra Vantaggi si sono classificati al primo posto nella disciplina Dieci Balli categoria Youth 16/18 anni.

Per il terzo anno consecutivo i nostri atleti hanno vinto il campionato italiano assoluto, meritando la qualificazione al campionato Europeo e quello Mondiale come unica coppia italiana di questa categoria.

Il 13 gennaio, gli atleti si sono qualificati vice campioni italiani nella disciplina Danze Standard e con questo risultato parteciperanno al campionato Europeo e Mondiale anche per questa specialità.

Un cursus honorum e un bilancio con caratteristiche di assoluta eccezionalità.

In 3 anni si sono guadagnati l’accesso a 5 mondiali e 3 europei nelle due discipline.

Il frutto di un impegno elevato e costante dei due ragazzi e del loro staff. Questo è il lusinghiero risultato di un duro lavoro che parte da lontano, fatto di allenamenti quotidiani con i loro coach Elisa Galli e Claudio Proietti della scuola di ballo “Asso di Cuori” di Bastia Umbra, gare internazionali, stage con insegnanti di tutto il mondo, preparatori atletici e genitori sempre presenti.

Grande soddisfazione il raggiungimento del gradino più alto alla presenza del presidente della scuola di ballo Asso di Cuori Elio Galli, insieme a Claudio Proietti, Luca Mazzarini e tutto lo staff della scuola.

Prossimi appuntamenti internazionali.

Impegni nel carnet di Lorenzo e Ginevra a rappresentare l'Italia in Portogallo e in Cina per le tappe Mondiali.

Non resta che augurare alla magnifica coppia Lorenzo e Ginevra un esito pari alle attese, nostre e loro.