INVIATO CITTADINO Logge dei Lanari. Quando il Grifo monta… in Vespa

Una presenza massiccia di persone già da oltre un’ora prima dell’inaugurazione. Adulti e bambini girellano dall’atrio fino alla sala dove una lapide (restauro del 1932) ci ricorda la presenza (qualche metro più sotto, nelle carceri medievali) del Santo Serafico, fatto prigioniero nella battaglia di Collestrada.

In esposizione, Vespe di varie generazioni, tutte in perfetta efficienza.

All’esterno in mostra due modelli dedicati. Il primo ai Baci, il secondo al Perugino, di cui si espongono le riproduzioni di due opere. In una carrozzeria costellata di campanili iconici della Vetusta.

Frutto del lavoro appassionato di Antonio Gamboni, esperto di découpage. Ne ha fatti anche altri di modelli a tema: sulla pesca, sulla caccia, su arti e mestieri (la Vespa del muratore) e aspetti identitari della città.

Antonio Gamboni è qui con Luciano Passerini, con cui ha (ri)fondato il Vespa Club Perugia. Si fanno effigiare insieme all’attuale presidente Andrea Sonaglia e alla moglie di Passerini, Maria Stella Giovannelli. Stella, condividendo la passione del consorte, ha realizzato, e donato al Club, un pregevole lavoro [“La passione per la Vespa”, tempera su carta nera, con il manichino di paglia, in ricordo della nonna sarta].

Per il Comune è presente l’assessore Gabriele Giottoli che gongola e dice: “Di eventi così ce ne vorrebbe uno a settimana”. Impossibile dargli torto.

Parliamo con Antonio Gamboni di questa sua passione assoluta, totalizzante, per la Vespa.

“Ne possiedo oltre settanta, tutte in perfetta efficienza e spesso impreziosite da interventi artistici che le caratterizzano”.

A quando risale la tua passione?

“Ho cominciato ad andare in Vespa nel 1956 e a collezionarle”.

Hai un primato, vero?

“Sono il decano dei vespisti di Perugia e dell’Italia centrale”.

Ti chiamano il Barnard delle Vespe, vero?

“Mi piace far rivivere esemplari degradati e abbandonati. Me ne predo cura come fossero persone”.

La tua passione si estende anche alle auto d’epoca?

“Vero. La passione dei motori è una vera malattia”.

In mostra anche modellini realizzati dall’artista Paolo Mirmina, storico custode di Palazzo Della Penna.

Fra i presenti, volti noti. Fra loro il fotografo Roberto Settonce che invito a farsi ritrarre, mentre ammette: “Ebbene sì! Sono anch’io malato di vespite”.

(Foto Sandro Allegrini)