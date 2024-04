INVIATO CITTADINO Lo spettacolo della scienza, al Sanfra, con Davide De Biasio

È un famoso YouTuber che si è assunto il compito di spiegare, con affabulante rigore, com’è fatto il mondo. A tale scopo si avvale del canale YouTube Spazi attorcigliati.

Ma il suo ragionare – sebbene complesso e su temi non banali – è tutt’altro che contorto. Complesso, sì. Ma chiarissimo.

Perché il giovane (con entrambi gli avambracci tatuati con simboli universali: cerchio e freccia) è tutt’altro che uno sprovveduto. E, nella serie “Digital Primitives” sta perfettamente a proprio agio.

Preceduto da un breve concerto di chitarra che funge da traino, il giovane comunicatore di storia della scienza, tanto per dire, gestisce il progetto di divulgazione “Spazi Attorcigliati”, collabora con l'International Society for Quantum Gravity ed ha al proprio arco una serie di frecce che, oltre al sapere, includono una forte dose di empatia.

Come quando confessa che la macchinetta che porta collegata al corpo è un presidio che monitora la sua glicemia e gli consente di avere pronta l’insulina che il suo pancreas non è in grado di produrre.

Ci parla dell’atomo, che è a-tomos, ossia “indivisibile”, anche se dentro c’è tanto.

Il mondo è un luogo complesso, costellato di bizzarrie e fenomeni misteriosi. Eppure, la fisica sembra rivelarne un ordine segreto, fatto di campi, particelle e deformazioni dello spazio-tempo.

Tanto più indaghiamo gli enigmi del cosmo, tanto più tutto si riduce a poche e semplici leggi. Ce n'è una, però, che fa da fondamento a tutte le altre. Per scoprirlo, dobbiamo prima capire perché l'universo in cui viviamo sia tanto simile a un bicchiere d'acqua. O anche a un impasto per fare biscotti.

Davide De Biasio ha conseguito un dottorato di ricerca in fisica teorica al Max Planck Institute e il suo è uno spettacolo della serie Digital Primitives. Attraverso l'arte teatrale del monologo spiega e si spiega.

Non senza aver ironizzato sui divulgatori e premettendo il proprio incontro con Perugia. Una presentazione malinconica, che ci imbarazza.

Dice: “Ho fatto un giro fra le bancarelle. Ho visto bici elettriche e luci artificiali. Esprimo nostalgia per un mondo più primitivo e meno complesso”.

Ma è una scusa per entrare in medias res sulla presenza primigenia e solitaria di idrogeno ed elio e la necessità di riscrivere il copione sull’origine del mondo.

E si dilunga sulla mereologia, ossia lo studio delle parti e la loro relazione con il tutto. Spiegando che il mondo è come una pasta informe, o forse un bicchier d’acqua.

Tanti i passaggi e i personaggi citati: da Leucippo e Democrito, passando per nomi orientali a noi sconosciuti.

Un pubblico non numeroso, ma autoselezionato. Fra loro mio nipote Sacha, che ha fatto una tesi sulle nebulose e assicura che ha capito tutto e che è tutto giusto.

Io sono rimasto affascinato, anzi estasiato, dalla naturalezza con cui Davide De Biasio spiega cose complesse e complicate. Uno scienziato, ma non solo. Un didatta nato.