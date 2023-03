INVIATO CITTADINO Lo special market di via Ulisse Rocchi apre i battenti

Via Ulisse Rocchi, civici 12 e 14, Abdullah Mohammed ha appena aperto uno special market, piccolo ma utilissimo.

La carenza di negozi di generi alimentari in centro è ormai una certezza. Tanto che i residenti hanno solo un paio di esercizi in zona Piazza Matteotti e via Baglioni. Tutto il resto è buio fitto.

Su questo deve aver ragionato Abdullah, nazionalità bengalese, da sette anni a Perugia. Era dipendente di un ristorante-pizzeria al corso, in una cucina a totale presenza di operatori stranieri.

In via Ulisse Rocchi c’erano liberi quei locali, disposti su due livelli, già occupati da un negozio di costumi e accessori da rievocazione, chiuso da parecchio tempo.

Il giovane bengalese ha fatto i suoi conti e deciso di mettersi in proprio.

Bene o male che abbia fatto, ha deciso di giocare le sue carte.

Pensa che di lavoro potrebbe essercene. Contando anche sul notevole passaggio di persone dirette alla Stranieri, in zona Arco Etrusco, Borgo d’Oro e viciniori.

Migliori auguri di successo.