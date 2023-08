INVIATO CITTADINO Lo sbaracco d’estate va col turbo

È stata una costante quella del maltempo che ha storicamente afflitto la due giorni di sbaracco (o svuota-magazzini, come qualche malizioso appella la Kermesse dopo-saldi).

Ma stavolta il bel tempo ha giocato a favore. Anche se c’è chi si lamenta del gran caldo. Ma non si può avere tutto: ossia la botte piena… con quel che segue.

(Foto Sandro Allegrini)

Affari brillanti o quasi. Buone presenze, discreto numero di acquisti. Per lo meno in quei negozi che fanno mostra di onestà. Ossia, che mettono in vendita rimanenze “veritiere” e non camionate di materiali fatti venire ad hoc.

Bene l’abbigliamento, ma anche i profumi e accessori, come rileva il profumiere Bottini.

Unica nota stonata: la tipologia più che mediocre delle bancarelle. Qualche bocca storta da parte dei commercianti che hanno pagato 195 euro (iva inclusa) per dei bussolotti bruttarelli, senza copertura, se si eccettua una modesta striscia verde, inadeguata a riparare dal sole cocente.

Tanto che ciascuno si è arrangiato a modo proprio, mettendo a protezione un telo o che altro: una vera arlecchinata. Che non ha di certo giovato alla dignità della Vetusta.

Le bancarelle “dignitose” le abbiamo invece scoperte in piazza del Bacio per la Kermesse Fontivegge & Friends (servizio nell’odierna edizione). Si dice che le abbiano chieste per primi. Tutto, dunque, secondo il collaudato brocardo chi tardi arriva…