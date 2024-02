INVIATO CITTADINO Lionismo. Quando cinque Club fanno squadra per finanziare la cultura

Un incontro carnascialesco, in cui la festa vera è quella della cultura e della conservazione di beni identitari.

I L.C. Perugia Host, Perugia Augusta Perusia, Perugia Maestà delle Volte, Perugia Concordia e Perugia Fonti di Veggio han detto addio al Carnevale ponendosi in efficace sinergia per uno scopo condiviso. E alto.

Si tratta del restauro di un volume appartenente al ricco patrimonio librario dell’Agusta.

Hanno accettato il simbolico/concreto dono, a nome della città, gli assessori Cicchi e Varasano cui sta a cuore la tutela e valorizzazione della Biblioteca fondata da Prospero Podiani, bibliofilo e bibliomane che fece dono (non senza ripensamenti) del suo fondo di manoscritti acquistati a Costantinopoli.

Anche il Presidente di Zona, Antonio Cipiciani, non poteva che congratularsi coi colleghi per la scelta compiuta in nome della condivisione di obiettivi che qualificano la mission lionistica.

Perché la festa è tale solo quando si pensa alla tutela del patrimonio che ci appartiene e ci qualifica.