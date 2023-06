INVIATO CITTADINO Linea Verde intervista il pittore Fausto Minestrini

La bella e brava Daniela Ferolla parla col Master Painter del Molino della Roscia di Casa del Diavolo.

Colui che, pur possedendo tecniche e competenze da grande figurazione, le abbandonò per dedicarsi all’appassionata narrazione di paesaggi dell’anima.

Simbolismi, stati onirici, riflessioni sul mondo interiore appartengono ormai all’universo di questo artista alla perpetua ricerca di inusitate modalità di racconto.

Intervistato dalla Ferolla, Minestrini ha mostrato l’alchimia del fuoco come strumento di purificazione, eseguendo in diretta una combustione.

L’opera è attualmente in fase di completamento.

(Foto Sandro Allegrini)

Stupore e ammirazione per la persona e il luogo in cui Fausto ha deciso il dipanare della propria avventura artistica e umana. In un ambiente incontaminato, ricco di suggestione e magia.

Tutto questo – insieme ad altre “peruginerie” – potranno vedere l’oltre milione e mezzo di spettatori che seguono la fortunata trasmissione.