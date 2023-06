INVIATO CITTADINO LFF Padre Pio e la fatica della confessione

Padre Pio e la fatica della confessione. Siamo alla giornata conclusiva del Love Film Festival, edizione IX. Parla il rettore della Chiesa del Gesù, don Mauro Angelini.

Introdurre la visione di un film in cui (sebbene in modo frammentario) si propongono tranches de vie di San Pio non è compito facile. Nemmeno per un sacerdote e teologo quale il consigliere spirituale del Perugia Calcio. Oltre che affidatario della più preziosa basilica urbana.

Ma don Mauro se la cava benissimo ed esordisce: “Padre Pio è uomo tra gli uomini, più che un santo. Uno, insomma, capace di mettere in dubbio perfino la propria fede e vocazione”.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Aggiunge: “Aveva il dono di entrare e saper leggere nel cuore degli uomini”.

Racconta: “Si dice che, davanti a un fedele incerto sulla strada e sul percorso di vita da intraprendere, abbia dato una risposta ispirata alla quotidianità delle azioni della mamma”.

L’uomo spaesato: “Come un bambino guarda, da sotto, il ricamo che la mamma realizza pazientemente. E, vedendolo al rovescio, non ne coglie il disegno. Così l’uomo ha difficoltà a percepire/recepire il disegno di Dio. Che è certo e affidabile. Basta lasciarsi guidare e conformarsi alla Sua volontà”.

Perché il male nel mondo? “Quando la mamma (Dio è Padre e Madre) abbassa il telaio e mostra la parte buona del lavoro: vediamo che ogni colore è al suo posto e la varietà dei fili si ricompone e acquista senso nell’armonia del disegno. Ecco, noi vediamo il rovescio del ricamo. Siamo seduti sullo sgabello basso. Tutto sta nel cambiare prospettiva. Scegliendo quella giusta”.

Conclude: “San Pio era noto e apprezzato come grande confessore. Sapeva cogliere, intercettare, interpretare, consigliare. Ed è compito assai difficile. Ieri come oggi”.

La fatica del vivere, amplificata dalla missione del confessore. Come caricarsi di domande e cercare le risposte. Insieme. Come forse ha fatto Abel Ferrara riflettendo su Padre Pio. Per riflettere su se stesso. Su tutti noi.