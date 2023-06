INVIATO CITTADINO LFF e la Filarmonica pilese: cent’anni… suonati

LFF e la Filarmonica con cent’anni… suonati. Il festival del cinema di Corvi chiude con la Filarmonica pilese. Che celebra il suo primo secolo di vita. Un bambino di quarta elementare col conforto (musicale) di un centenario.

L’elemento unificante, in una Sala dei Notari stipata, è costituito proprio dal cinema. Di cui si celebrano le colonne sonore: dal tributo ad Alberto Sordi (e al suo musicista preferito Piero Piccioni) a “La La Land”, da “La vita è bella” di Piovani al Tema di James Bond.

Il tutto sotto l’autorevole direzione del Maestro Fabio Lombrici.

Ma il matrimonio col cinema della Vetusta, città del Bacio declinato in cioccolatino e Piazza a Fontivegge, non può concludersi che con l’assegnazione degli ultimi tre Grifoni d’Oro.

Che vanno rispettivamente a Luca Lionello (che rievoca le partite a pallone con Troisi, Nuti e altri grandi del cinema) per “Padre Pio”; a Elena Lietti per “Siccità”, di Virzì e ad Abel Ferrara, ancora per “Padre Pio”.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Un vero trionfo per la decima Musa che ha visto incoronati anche Paolo Genovese (umbro d’adozione) e Susanna Nicchiarelli (papà di Panicale, patria del condottiero Boldrino).

Un’edizione di qualità, accreditata dalla vetrina dedicatale dalla storica pasticceria Sandri di corso Vannucci (foto)

Una conclusione coi fiocchi. Nella massima sala istituzionale cittadina. Con la banda che affascinava e con la pallacanestro che disturbava, in piazza Grande.

Ma così vanno le cose in questa città in cui non si riesce ad andare d’accordo, a coordinarsi. Cinema contro sport, cultura contro fisicità. Tutte cose nobili, s’intende.

Raspanti e Becherini. La storia si ripete.