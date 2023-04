INVIATO CITTADINO Le tradizioni del venerdì santo

La processione del Venerdì Santo e le piantine pallide in segno di lutto. Niente clorofilla, niente verde. Il bianco della veccia come segno di lutto per la morte del Salvatore.

Era costume che negli armadi della sagrestia (o anche nei bugigattoli delle abitazioni private) si ponessero delle piantine di veccia al riparo dalla luce.

La conseguenza consisteva nel fatto che le lunghe foglioline non assumessero la tipica colorazione verde e che rimanessero pallide.

Queste piantine venivano poi esposte in chiesa ai piedi del Crocifisso e portate in processione insieme al catafalco del Cristo Morto. Non era raro, come al mio paese natale, che il Cristo venisse “spiccato” dalla Croce e adagiato sulla portantina.

Al rientro della processione lo si rimetteva sulla Croce in attesa della Resurrezione pasquale.

Dal colore di queste pianticelle il detto “sè più bianco dla veccia”, ad indicare un pallore eccessivo, probabile indice di cattiva salute.

Altra tradizione consisteva nel fare il giro delle sette chiese. Possibilità offerta solo agli abitanti della città. Mentre nei paesi esisteva ordinariamente una sola chiesa parrocchiale.