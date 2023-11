INVIATO CITTADINO Le indicazioni vere, ma ironiche, di via Baldeschi

È il titolare di un ristorante, il giovane soprannominato Tozzo (storpiando il suo vero cognome), il promotore della scritta con disegni

Non serve domandare indicazioni, basta guardare quella lavagna dove ci sono lettere e disegni con tanto di frecce direzionali.

Partiamo dall’alto dove la freccia, rivolta verso sinistra, indica l’Arco Etrusco, disegnato in rapido schizzo.

Subito sotto, ancora la stessa direzione a indicare il Pozzo Etrusco, per raggiungere il quale c’è da risalire via Ulisse Rocchi e svoltare per piazza Danti, verso via Bontempi.

A scendere, l’indicazione a destra per il teatro Comunale Morlacchi, rappresentato con tanto di maschere.

Una freccia in doppia direzione indica il Centro, simboleggiato dall’icona della Fontana Maggiore.

Una freccia a destra indica l’acquedotto (raffigurato con archi) direzionando verso via Appia.

L’ultima indicazione è la più esilarante. Difatti una freccia indica le due direzioni e porta la scritta “a quel paese”. Dove, com’è noto, si può andare prendendo qualunque direzione.

(Foto Sandro Allegrini)