INVIATO CITTADINO Le casette in acropoli operative da stamane. Chi la vuol mela, chi la vuol… pera

Stamane l’attesa inaugurazione, insieme a Topo Gigio, come ormai si definisce il percorso a otto della pista del ghiaccio.

Sono rimaste quelle posizionate tra piazza della Repubblica e palazzo Donini, già pronte per essere utilizzate.

In linea di continuità con la zona della pista Topo Gigio che si prevede riscuoterà successo di presenze e, conseguentemente, di acquisti.

Spostate in via Mazzini, quelle del tratto tra corso Vannucci e piazza della Repubblica. Tanto che ieri mattina erano all’opera alcuni specialisti per il montaggio degli interni, destinati ad accogliere le merci. Dal tardo pomeriggio di ieri, tutto montato.

Chi la vuol mela, chi la vuol… pera. Anche tra i commercianti le opinioni sulle bancarelle al corso sono divise.

Chi era contro sosteneva che la presenza delle casette impattava il negozio, togliendo visibilità. Da qui la decisione di sostenere a spada tratta il loro spostamento.

Chi era a favore della permanenza, rileva oggi che quel tratto di corso deserto non è una bella cosa. Aggiungendo che, in fondo, considerando il periodo natalizio, quelle strutture (che pure è difficile definire belle) non disdicevano più di tanto.

In fondo, gente tira gente. Dicono adesso i sostenitori delle bancarelle dappertutto. E sbeffeggiano i commercianti rimasti col cerino in mano e con poco pubblico.

Anche sulle bancarelle in via Mazzini i pareri sono discordi. C’è chi dice: così il mio negozio non lo vede nessuno. E chi, al contrario, dice: le casette stanno in mezzo, la gente passa e, magari, vede anche la mia vetrina.

Aspettiamo ad esprimere giudizi. Chi vivrà vedrà. Sta di fatto che un giudizio definitivo potrà darsi a bocce ferme. Intanto l’acropoli corrisponde alla visione di centro commerciale naturale, open air.

E non è detto che sia un male. Alla faccia – dice qualcuno – dei gufi e dei critici di una Perugia ormai ridotta a un magna-magna e a una dimensione aridamente consumistica. E se fosse questa la strada giusta?

Vedremo gli ingressi in Galleria, le visite ai Musei, le presenze agli eventi…

E che il tempo ci assista!

(Foto Sandro Allegrini)