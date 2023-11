INVIATO CITTADINO Lavori in piazzetta Puletti. Una sorpresa sgradita agli operatori del Mercato Etrusco del venerdì

Malumore tra organizzatori e commercianti dei prodotti a km zero offerti al Mercatino del venerdì.

Li hanno colti di sorpresa quelle transenne ubicate nel tratto iniziale a sinistra entrando nella piazza.

Una serie di transenne bloccate con ben 14 sacchetti: prova evidente del fatto che non si doveva/poteva proprio spostare nulla.

Con una doppia perdita. Uno spazio in meno per esposizione e commercio. Unita all’impossibilità di attivare la corrente.

Diceva stamane un rappresentante della CIA: “Transenne e nastro da cantiere hanno l’evidente funzione di non far avvicinare. Per questo non posso attivare la corrente. Magari c’è pericolo di folgorazione”.

Dunque: senza energia. Con l’impossibilità conseguente di attivare le casse negli stand lungo via degli Scortici.

“Noi paghiamo l’occupazione di suolo pubblico e abbiamo corrisposto 1500 euro per l’attivazione del contatore, dato che non potevamo allacciarci all’utenza del Comune”, lamenta.

“Inoltre – prosegue – senza corrente ci vanno a pallino le iniziative programmate per il pomeriggio”.

È doveroso chiarire che alle 13:00 ci è pervenuto un messaggio che diceva “è stato sbloccato il problema corrente”. Meglio così.

Ci si chiede: non era opportuno avvisare gli operatori del mercato? Non si potevano completare i lavori, iniziati qualche giorno prima?

Quando anche l’estetica ci rimette. Un residente di prossimità ci fa notare il singolare accrocco di scatole, box in plastica e metallici: se ne contano non meno di una decina (foto). Non si potrebbero ridurre di numero e accorparne più d’uno nello stesso “armadio”? Veda e provveda chi può. Dato che non è senza rilievo il fatto che ci si trovi a valle dell'Arco Etrusco e davanti a Palazzo Gallenga Stuart.