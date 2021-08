INVIATO CITTADINO Come ti sistemo la viabilità della Conca: cantiere comunale al lavoro

Come ti sistemo la viabilità della Conca. Cantiere comunale al lavoro. La richiesta veniva reiterata da tempo. Era passato infatti qualche anno dall’ultimo intervento in zona. Si era fatto qualcosa all’atto della realizzazione dell’aiuola con le telecamere della Ztl. Poi più niente. Tanto che le buche rendevano insidioso il passaggio dei pedoni ai piedi della transitatissima via Appia.

Cosicché, non potendo evidentemente permettersi il lusso di dare il lavoro in appalto a un’azienda specializzata (pecunia deficit), il Comune di Perugia ha incaricato i dipendenti del cantiere di operare un intervento ormai indilazionabile. “Operiamo in economia – dice un addetto – ma facciamo un lavoro ben fatto, sebbene a pezzi”.

Hanno difatti steso la soluzione aggrappante e vi hanno scaricato catrame a caldo, debitamente pressato con un compressore professionale.

Sono partiti dalla fine delle scalette di via Appia, coinvolgendo anche la laterale via del Pero. Poi giù per via Santa Elisabetta, facendo capo dalla Porta Conca superiore, sotto via del Maneggio e Palazzo Gallenga, e proseguendo fin sotto l’arco fittile dell’acquedotto. Fin dove potevano arrivare col secondo carico di bitume.

Insomma: non un lavoro completo ed esaustivo. Ma almeno la dimostrazione tangibile di buona volontà. A volte, basta un segno. Anche in tempi di penuria.