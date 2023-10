INVIATO CITTADINO Lavori al Parcheggio del Pellini. Cambiamenti in atto, ma si poteva fare meglio

Innanzi tutto, è stato spostato il luogo di accesso in un’area più vicina alla Porta di Santa Susanna (o di S. Andrea). Verso il punto in cui viale Orazio Antinori cambia nome diventando viale Pellini.

(Foto Sandro Allegrini)

Scelta poco felice, per almeno due ragioni. La prima è che ci si trova in una zona più coperta. E poi perché c’è in adiacenza la stradina privata che adduce al condominio soprastante e in direzione via del Tornetta, dove ha sede l’Associazione Porta Santa Susanna.

L’idea presentata dalla Saba era quella di differenziare in due luoghi fisicamente distanti l’entrata e l’uscita. Utilizzando un senso unico. Ossia entrando dal punto recentemente individuato e uscendo più verso le scalette della Canapina. Soluzione razionale, assecondata anche dallo spostamento delle macchinette per l’esazione in prossimità dell’uscita. Ora c'è la scomodità di andare a pagare più lontano.

Ma questa razionale soluzione non è stata accettata da parte di chi doveva concedere le autorizzazioni.

Per cui, adesso, si entra e si esce da due percorsi paralleli e ravvicinati. Per di più, nel posto meno comodo. Non si può dire che sia stata una genialata.

In pratica, con l’ingresso in questo punto, dovranno anche essere eliminati alcuni posti macchina che impediscono le manovre. Circostanza che si somma alla perdita di posti legata alla demolizione del piano superiore che poggiava su una struttura metallica.

Al momento è impegnata nei lavori, con personale e mezzi acconci, l’Impresa La Borgia di Marco e Nicola Bonaca.

Si sta rifacendo il cordolo a confine col marciapiedi: un muro armato sul quale verrà montata una solida ringhiera.

I lavori, tempo permettendo, dovrebbero terminare entro un paio di settimane. Si concluderanno con la finitura della bitumazione.