INVIATO CITTADINO Lavori al parcheggio del Mercato Coperto. Molto attesi… e ci sarà ancora parecchio da attendere

Disagio per quanti sono clienti del più comodo (e più caro) parcheggio dell’acropoli. Sono iniziati i lavori di riqualificazione.

È stata demolita la rampa di uscita, dal piano superiore, sul lato Galleria Kennedy. E ci vorrà tempo per ricostruirla.

Ma sono soprattutto iniziati i lavori al piano terra, attualmente inibito.

Con, inevitabile, drastica riduzione dei posti disponibili. Praticamente restano quelli riservati agli abbonati… e poco più.

Si sosta sul piazzale esterno, in buona parte riservato al Tribunale, come nella zona adiacente alla casa in cui nacque il M° Francesco Siciliani (in via Angusta), ‘inventore’ della Sagra Musicale, e di fronte all’Oratorio dei Contadini, alla base della chiesa barocca del Gesù.

Primo piano agibile e sosta al vietatissima di sotto: verboten/game over. Si entra, si ritira il biglietto, ci si sente dire “completo” e si esce, un po’ incavolati, in via Angusta. Sperando di trovare un posto giù alle Briglie, sotto al Palazzo della Vergogna.

Si paga al 1° piano e l’ascensore non scende oltre. Rivoluzione. Tanto che perfino le macchinette esattrici sono state spostate al piano superiore e anche l’ascensore non scende più al piano zero.

Nei lavori, si procede... col freno a mano tirato. Tanto che non si opera nemmeno tutti i giorni. Come abbiamo avuto modo di verificare.

Terminata la riqualificazione al piano terra, e tornato agibile questo livello, si lavorerà al piano superiore e al rifacimento della rampa, con relativo periodo di ulteriore chiusura.

Va demolita e ricostruita anche l’altra rampa: quella sul lato piazzale, con accesso al piano superiore. Analogamente a quanto accaduto per la precedente. Tutto perché quelle strutture non sono più a norma con le regole di sicurezza vigenti.

Si parlava, inizialmente, di ripristinare l’uscita dal livello superiore verso via Guerriera, ma pare che l’ipotesi sia venuta meno. Difatti, per rendere comodo il transito, si sarebbe dovuto allargare il tratto in curva “sbranando” la scarpata a monte, sul versante Pincetto e Stazione Minimetro. Ma qualcuno parla di problemi di staticità.

Pare, duneue, che non se ne farà niente. Ora non se ne sente più parlare: lungaggini? Spesa consistente? Necessità di allocare un semaforo? Problemi di staticità della zona a monte, con Stazione del Minimetro et coetera?

Uscita, dunque, solo su via Alessi e via delle Conce anche in futuro? Sta di fatto che, in questo caso, si dovrà continuare ad affrontare il discesone di via Alessi e la pericolosa strettoia di via delle Conce, con strisciate a fiancate e “perdita” di specchietti retrovisori.

Non pare, decisamente, una prospettiva rosea, né per i perugini né, tantomeno, per gli ospiti, inveleniti in quanto non abituati a muoversi fra stradine e rimbocchi.

La vergognosa, e lungamente dibattuta, questione bagni. È deciso che si metterà finalmente mano al ripristino dei bagni: carenza particolarmente sentita da utenti paganti e… brontolanti. È una vera vergogna che, coi prezzi alle stelle, si debba andare al bar per espletare certe funzioni. Compresi donne e bambini, malati e prostatici. I dipendenti si arrangiano alla meglio, su un bagno poco decoroso.

Natale, santo Stefano? Pasqua, se va bene. Si chiarisce, in modo informale, che entro Natale saranno completati i lavori al pianterreno. Poi si cominceranno quelli al piano superiore che verrà inibito alla sosta. A quel punto sarà però agibile il pianterreno. Sebbene con una robusta potatura di posti.

Appuntamento alle Calende greche. Insomma: se, fino a poco tempo fa, si prometteva la conclusione dei lavori entro Natale, ora si procederà ad libitum, avendo individuato, come scadenza (ir)ragionevole, l’antico e ironico termine della CALENDE GRECHE.

(Foto Sandro Allegrini)