INVIATO CITTADINO Lapide odonomastica di via del Liceo a terra frantumata

Pietra a pezzi. È da capire come e perché.

La strada comincia con una scalinata all’intersezione con via Fabretti e poi diviene ripida discesina fino a via Elce di Sotto, vicino al ristorante Rubbagalline.

Prosegue poi fino ad intersecarsi con l’alberata di via Pascoli, poco sopra Economia e la mensa universitaria.

La pietra della parte inferiore, a lato dei giardini del Rettorato, è piombata a terra e ridotta in frantumi.

Caduta da sola o percossa e spaccata? Difficile dire se valga il detto “a pensar male si fa peccato… ma s’indovina quasi sempre”.

Sta di fatto che la lapide ottocentesca è sbriciolata. Ma non ci vuole molto (l’Inviato Cittadino lo ha fatto senza sforzo) a leggere l’antico nome, scritto in caratteri più piccoli, di “via del Prato”.

Spieghiamo l’evoluzione del nome. In precedenza la denominazione era evidentemente dovuta al fatto che dal “Pianto”, come si chiamava la zona di via Fabretti (odonimo legato alla demolita chiesetta della Madonna del Pianto), la strada conduceva al complesso di San Francesco al Prato (oggi raggiungibile dalla Piaggia intestata ad Alfredo De Poi).

Da Via del Prato a via del Liceo. Per Un eccesso di anticlericalismo, la via che adduceva al convento francescano fu ridenominata, nel 1871, “via del Liceo”.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Il Liceo di cui si parla (inaugurato all’indomani dell’Unità, (1861) non era ancora il Mariotti, ma quello ubicato all’interno di Palazzo Murena, ex convento olivetano di Monte Morcino Nuovo e oggi sede del Rettorato. La scuola vi rimase per quattro decenni per finire poi in un altro convento (ah, Perugia orgogliosamente anticlericale, quanti conventi trasformati in scuole, ospedali, caserme!).

Il nuovo nome risale al 1871 ed è indicativo del fatto che dovevano percorrere quella via gli studenti di Porta Santa Susanna e quelli che abitavano alla Conca.

A questo punto occorre rifare ex novo la pietra. Restaurarla sarebbe scelta antieconomica e poco razionale. Ma l’indicazione ci vuole.

Invito l’Amministrazione cittadina a raccogliere la segnalazione e muoversi di conseguenza.