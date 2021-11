INVIATO CITTADINO Lampade votive in tilt al cimitero di Monterone

Lampade votive in tilt a Monterone. Parecchi utenti, in visita ai cimiteri in questi giorni, segnalano il problema. Nella mattinata di ieri, un informale sopralluogo mi induce a verificare che invece in genere funzionano. Alcune. Perché un numero notevole, a spanne circa una su tre, sono fuori uso.

Diverse le possibilità. La prima che ci viene in mente è che i familiari possano essersi dimenticati di pagare il bollettino, che arriva sempre puntualissimo. Anzi, certe volte con congruo anticipo.

Una seconda ragionevole ipotesi risiede nel fatto che, in qualche caso, potrebbero non esserci sopravvissuti, ossia che si tratti di famiglie estinte. Da qui la potatura dell’energia.

Ma i casi sono decisamente troppi.

Abbiamo quindi contattato il Comune di Perugia i cui uffici ci dicono che, in caso di lampade spente, a fronte di bollettini regolarmente pagati, si debba segnalare alla Cooperativa Servizi Associati, indicando la posizione della tomba. Dopo di che intervengono a sostituire la lampadina “fulminata”.

In un cimitero di frazione, si opera diversamente: un po’ alla buona. Nel senso che, se si ha la lampadina fulminata, ci si reca dal fioraio lì vicino che te ne dà una efficiente e provvedi da solo alla sostituzione.

Ora una cosa è chiara. Si pagano oltre 25 euro annui per un consumo di pochi centesimi di energia. È forse chiedere troppo che un addetto faccia un giretto e veda quali luci non funzionano, provvedendo alla sostituzione?

Si consideri, peraltro, che ci sono anziani i quali non sono più in grado di frequentare i cimiteri e non si accorgono di certo di eventuali malfunzionamenti.

Insomma: un servizio o è completo o non vale niente. Specie quando viene effettuato a pagamento.