INVIATO CITTADINO La tre giorni di studio su Mario Torelli aperta da una memorabile relazione di Massimo Osanna

Una giornata particolare, ricchissima di contributi e senza enfasi. Come sarebbe di certo piaciuta al caro Mario che pose e propose avventure e scoperte archeologiche straordinarie senza suonare la grancassa. Ma col riserbo, la discrezione e l’autorevolezza che ne connotarono la vocazione didattica e pedagogica.

Ricordi pubblici e privati sono affiorati dalla mente di un allievo che dall’insegnamento e dalla frequentazione di Mario Torelli ha saputo trarre saperi e umanità.

E lo descrive onnivoro e generoso, sapido e solido: uno che, soprattutto, possedeva la dote rara di saper ascoltare.

Dice: “Mario è stato capace di svecchiare l’archeologia e inserirla in un contesto più ampio, arricchito di impegno civile”.

Precisando: “Senza Torelli, l’archeologia non sarebbe quello che è”.

Ascrivendogli a sicuro merito il fatto di aver saputo calare l’archeologia nella società contemporanea, che in essa si può rispecchiare, aiutandoci a capire il presente”.

Sulla falsariga dell’affermazione crociana secondo la quale la storia è sempre storia contemporanea.

L’excursus su scavi e scoperte è lungo e dettagliato: Paestum, Santa Venera, Gravisca…

E soprattutto Osanna rileva l’orgoglio di Mario di non aver abbandonato nulla nel cassetto: intendendo che ha pubblicato tutti i suoi scavi. Tutti. Motivo di vanto, ma anche specchio di una generosità consistente nell’orgoglio ‘di servizio’, di aver lasciato fonti di studi a coloro che verranno.

Il suo breviario è punteggiato da pagine memorabili, da citazioni di luoghi, persone, avventure condivise. Fino alla festa di quei settant’anni, a Paestum, circondato da allievi che oggi occupano incarichi di prestigio. Come lo stesso Massimo Osanna, “padrone dei padroni” dei musei dello Stivale.

Non poteva mancare il riferimento affettuoso a Concetta Masseria, compagna di vita e di studi che ne ha raccolto, insieme a tanti altri, eredità di affetti e di saperi. Un saluto e un ringraziamento per la presenza anche alla figlia Marina e al coniuge Stefano Tortorella che non potevano mancare a questa commemorazione.

Evento che si dipanerà con scansioni numerose e a tamburo battente. Fino a concludersi domani, venerdì 23 febbraio, con testimonianze di affetti. Sentimenti e attaccamenti emersi in ciascuno degli interventi sentiti a San Domenico.

Il convegno ha conosciuto un momento di intensa commozione con la scopertura della targa che sancisce l’intitolazione del Salone Umbri ed Etruschi al nome e alla memoria del caro Mario.

Osanna ne ha ripercorso i libri fondamentali, compreso , Pompei 79 d.C. Una storia romana (2020), voluto da lui stesso e da Alfonsina Russo, e che un cinico destino impedì a Torelli di vedere.

Hanno tirato il filo per la scopertura lo stesso Massimo e Concetta. Un filo rosso che teneva il drappo. Nella consapevolezza, piena e gioiosa, del filo rosso che legherà generazioni di studiosi. Dei quali Mario potrebbe dire: “Sono miei figli”.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)