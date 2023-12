INVIATO CITTADINO La tifernate Moira Lena Tassi mette l’Arte a difesa delle donne

L'artista tifernate nel capoluogo emiliano, alla Galleria ArteBo, per la collettiva internazionale dal titolo "Voci Silenziose, rivendicazione e rinascita nell' espressione artistica".

In quella sede ha proposto la performance di cui è ideatrice e protagonista.

La colonna sonora delle letture recitate era quella creata da Michael Brusha al sax e di Daniele Brusha al pianoforte.

La mise con cui si è esibita è un abito di sua creazione.

Sue anche le tre opere pittoriche di forte suggestione (in gallery).

Obiettivo primario quello di mettere sotto i riflettori gli omicidi a carico delle donne.

Il percorso storico, artistico e umano della pittrice di fine Cinquecento Artemisia Gentileschi si focalizza intorno all’evento che la vide vittima di stupro (all' età di 17 anni) da parte di un collega pittore del padre.

In tribunale, data la mentalità del tempo, non trovò giustizia. Da qui una produzione pittorica, imperniata su eventi legati alla vicenda di personaggi biblici di donne che si vendicano dei nemici uomini.

Analogamente dolorosa la storia di Beatrice Cenci, nata nello stesso segmento cronologico, condannata e giustiziata con la decapitazione per il presunto omicidio del padre Francesco.

Anche Beatrice fu parimenti vittima di abusi sessuali e violenze.

Da queste due biografie paradigmatiche discende la performance artistica di Moira Lena.

Negli spazi di ArteBo sono ora esposte le opere di sedici artisti di livello e fama internazionali, in un proficuo dialogo di arti visive, musica, performance coreutica e attoriale.

Moira Lena Tassi spiega che la mostra Voci silenziose fa riferimento alle donne vittime di violenza che spesso subiscono in silenzio, per paura o per vergogna.

Le tre opere di Moira Lena Tassi si chiamano Susanna e i vecchioni. Ieri e oggi, ispirato al dipinto di Artemisia Gentileschi.

L' opera Beatrice. No violence trae ispirazione dal ritratto di Beatrice Cenci, originariamente attribuito a Guido Reni ma recentemente ricondotto a Ginevra Cantofoli.

Infine, Maddalena con le scarpe rosse è ispirata al dipinto "Santa Maria Maddalena" della pittrice bolognese Elisabetta Sirani.