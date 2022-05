INVIATO CITTADINO La solidarietà è la tenerezza dei popoli. Questo lo slogan nello striscione che annuncia la festa in piazzetta Puletti

Perugia solidale in festa. La solidarietà è la tenerezza dei popoli. Questo lo slogan nello striscione che annuncia la festa di piazzetta Puletti. Tanti giovani, fra cibo, musica, socialità. “La solidariedad es la ternura de los pueblos”, si scrive in lingua spagnola sul lungo lenzuolo affisso alla ringhiera che delimita la piazza dalla corsia discendente verso via degli Scortici, piazza Grimana e il Bulagaio. La frase è stata partorita dal cuore e dalla mente della poetessa nicaraguense Gioconda Belli che ha saputo esprimere in modo così popolare e insieme raffinato la dimensione umana delle relazioni internazionali.

Fra la piazza e il campetto da basket, vicino alla canellina, un gazebo per la distribuzione di cibo e bevande. E un cartello che annuncia la mostra fotografica. Sono in piena attività tante persone. Sulle panchine e sul muretto, gente che consuma una cena frugale offerta al super economico prezzo di cinque euro. Fino al tardo pomeriggio, gli organizzatori erano in ansia perché il meteo non annunciava niente di buono. Poi non è successo altro che qualche goccia sparsa e la festa ha avuto luogo con successo.

Una festa, dunque, per celebrare i due anni del comitato Perugia Solidale. Messe in campo attività ricreative per bambini e adulti, insieme a punti informativi riguardanti i progetti promossi dal comitato: orto sociale, problematiche legate alla casa, difficoltà quotidiane con le quali si misura la gente meno fortunata. Perugia Solidale combatte per il superamento dei problemi legati alla pandemia, specie per l’acquisto di beni di prima necessità. E si muove in una prospettiva di azione politica improntata a criteri di matura socialità. E fa politica? Certamente. Se politica è condividere la realtà e muoversi insieme per risolvere i problemi.