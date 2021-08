INVIATO CITTADINO La signora Geltrude Deiva Cambiotti Floridi ha superato il secolo di vita

Ha superato il secolo di vita la signora Geltrude Deiva Cambiotti Floridi, orgogliosamente eugubina-elcina.

È nata a Belvedere di Gubbio il 22 agosto 1920. Probabilmente la nascita è avvenuta il 20, ma il babbo l’ha “segnata” all’anagrafe due giorni dopo. E dunque è questa la data ufficiale.

Geltrude è vedova da 60 anni, ma vive in felice simbiosi con la figlia Rita, già docente al liceo scientifico Alessi. La signora ha lavorato all’Onaosi, come guardarobiera, e ha guidato la sua fiat 500 fino all’età di 92 anni. Ha lasciato la macchina non perché non fosse più efficiente, ma per la sicurezza degli altri.

Quali i suoi hobbies?

“Amo giocare a carte. Sono anche molto religiosa e prego regolarmente tutti i giorni leggendo il mio libretto”.

Quale il rapporto con sua figlia.

“Ci vado abbastanza d’accordo. Abbastanza”.

Geltrude si sente però in grado di vivere in piena autonomia. L’unica persona che ascolta incondizionatamente è il nipote Alessandro. Peccato che Ale viva prevalentemente all’estero [Il Personaggio | La macchina del tempo di Alessandro Urciuoli per studiare l'evoluzione umana (perugiatoday.it)]. È orgogliosa di questo nipote che ha visto crescere in casa, coccolato, e che oggi, per motivi di studio e di lavoro, sta conseguendo esiti significativi [Il perugino Urciuoli fa 'strike' con una tesi di dottorato internazionale (perugiatoday.it)]

Come passa il suo tempo?

“Ripeto: molta preghiera. Poi, per ingannare il tempo, qualche ora di televisione!”.

Quale la ricetta della sua longevità?

“Non saprei dire. Ho comunque avuto una vita di lavoro e ricca di affetti. Tanto mi basta”.