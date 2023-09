INVIATO CITTADINO La scuola Primo Ciabatti, perfettamente riqualificata, è sprovvista di tende parasole

Il lato della scuola che guarda verso via delle Clarisse è esposto ai raggi solari. Da qui i comprensibili disagi a carico degli scolari che subiscono le conseguenze di un’insolazione diretta.

Evidentemente, questo aspetto non era stato tenuto in considerazione al momento della progettazione ed emerge alla prova dei fatti. Ossia da quando la struttura assume la sua funzione di accoglienza della popolazione scolastica.

Da qui l’esigenza di provvedere in tempi brevi. Senza polemiche inutili, ma con l’efficienza e la tempestività richieste dalla situazione.

La spesa non è stratosferica, ma nemmeno irrilevante. Considerando che la tipologia dei tendaggi deve corrispondere a specifiche che prevedono, ad esempio, la non infiammabilità.

Un rumor diffuso nella giornata di ieri fa riferimento a presunti oneri a carico delle famiglie, quantificati (non si sa da chi, né con quali criteri) nella misura di 25 euro a testa per bambino.

Non si tratta di una somma imponente. Ma ci sono da considerare situazioni per le quali anche un esborso non consistente potrebbe costituire un problema.

Da qui l’invito, rivolto al Comune, ad adoperarsi per includere questa spesa tra gli oneri legati alla riqualificazione.