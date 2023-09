INVIATO CITTADINO La scuola Primo Ciabatti aspetta la ricollocazione dell’opera che ritrae il partigiano

Un lavoro che è opera di un noto scultore perugino. Vado a memoria, ma dovrebbe trattarsi di un gesso patinato a bronzo, opera attribuita a Romeo Mancini che (racconta Vanni Capoccia, storico perugino) potrebbe aver conosciuto il giovane, frequentando la casa di Capitini.

L’opera era accompagnata da una targhetta in ottone che ne declinava personaggio e autore. Una tabella più grande ne riassumeva i connotati e le azioni.

Posizionarono giustamente il ritratto all’entrata. In modo che i bambini si trovassero a vedere l’intestatario della scuola. E magari si domandassero chi era e cosa abbia fatto di meritevole perché il Littorio fosse successivamente denominato Scuola Primo Ciabatti. Insomma: una valida ragione, e uno spunto, per attivare riflessioni di carattere storico e civico.

Magari ricollegandone la figura a quella del filosofo perugino Aldo Capitini, di cui Primo fu allievo, esaltando i valori del pacifismo e della nonviolenza.

L’opera era stata messa in sicurezza durante i lavori, proprio per proteggerla da eventuali danneggiamenti, legati agli interventi strutturali che hanno riguardato l’edificio.

Di certo, l’opera si trova in qualche magazzino del Comune, al riparo dall’insulto dei colpi e dai danni della polvere. Ma pare giunto il momento di ricollocarla al proprio posto.

Lo chiedono i genitori e la gente della Pesa.

Ci si dice: stanno arrivando camion di materiali che devono ancora essere sistemati. Tra essi, certamente, anche quel ritratto scultoreo.

Se così non fosse, urge attivarsi per riportare l’opera dove stava. Perché la sua presenza non è casuale, ma necessaria. Lo sa bene il vice sindaco Gianluca Tuteri che ha deleghe e sensibilità per procedere in questa direzione.