INVIATO CITTADINO La rotatoria Seppilli chiede aiuto. Una jungla, sommersa dal verde… incontrollato

Raramente capita di trovare una quantità così varia di specie vegetali. In un disordine sconcertante.

Quella rotatoria è decisamente negletta… e sfortunata.

(Foto Sandro Allegrini)

È stata, per tanto tempo, in una condizione di degrado dovuta a un incidente che l’aveva letteralmente ridotta all’ecce homo.

Proteste per il mancato intervento di ripristino, dovuto a questioni di carattere assicurativo.

Poi la “ricostruzione”… sommaria.

C’è chi ha detto che, al centro, starebbe bene una scultura o qualcosa del genere.

Ma, a parte le innovazioni, è primario mantenerla in condizioni dignitose.

Cosa che non è. Come dimostrano gli scatti in pagina.

PS. Povero Alessandro Seppilli. Ne ho conosciuto il figlio Tullio, antropologo e Maestro di tanti di noi: Giancarlo Baronti, Paolo Bartoli, Cristina Papa… e altri.

So però che Alessandro Seppilli fu un medico e sindaco di Perugia dal 1953 al 1964. Fu igienista di vaglia e stimato professionista. A suo nome è intestato un Istituto filantropico.

Allo scopo di favorire le ricerche e la diffusione di una cultura della salute, Seppilli costituì a Perugia (nel 1987) la Fondazione Angelo Celli, intitolata al noto scienziato di cui intendeva onorare la memoria.

La Fondazione intestata a lui e a Tullio è centro di ricerca educativa.

Fu fiero sostenitore dell’educazione sanitaria e si adoperò per la riforma sanitaria.

Per il rispetto dovuto alla sua memoria, la pulizia di quella rotatoria assume carattere di necessità e urgenza. Oltre che istanza di carattere morale.