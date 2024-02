INVIATO CITTADINO La Provincia mette mano ai terrazzi “sgarruppati” su via Torelli

Lavori in corso. Quanto mai opportuni. Anzi: necessari e improcrastinabili.

Era da tempo che l’intervento si rimandava. Mettendo a rischio l’incolumità di quanti passavano lì sotto. Non pochi residenti di prossimità, ma anche studenti che dalla vicina scuola Leonardo tagliano da via Bonaparte Valentini e via Santini per raggiungere i genitori che li aspettano alla sottostante via Torelli. Esattamente: all’intersezione fra via Torelli e via Calindri.

Da via Valentini/Santini si entra nel sottopasso del palazzo che collega i due punti attraverso delle comode scalette che fanno da bretella tra Elce alta e bassa.

Fra i “passanti”, anche coloro che si recano dal carrozziere Antonio o alla clinica veterinaria Biscarini.

Insomma: un discreto via vai, con persone esposte al rischio che pezzi di intonaco malfermo gli piombassero in testa. O meglio: quel che resta di un intonaco ormai quasi completamente caduto a terra.

Da alcuni giorni, un’impresa ha risarcito le tante parti di intonaco mancante. Dopo di che gli ha dato sotto con rifinitura e tinteggiatura.

La Perugia che era. Impossibile dimenticare che tutto quel piano dello storico edificio, di proprietà della Provincia, con accesso in via Santini, fu sede di scuole. A far capo dall’Istituto per chimici, il primo inaugurato a Perugia. Vi ebbero sede poi i Geometri. Successivamente, quei locali furono affidati (e ancora in parte lo sono) ad Associazioni come il club fotografico, gli scacchi, gli aquiloni e così via. Un bell’esempio di riconversione di immobili a favore dell’associazionismo di base. Che è sempre cosa buona.

Al piano inferiore c’era, e ancora esiste, una palestra un tempo assai frequentata. Prospetta sul tratto sommitale di via Calindri.