INVIATO CITTADINO La prima volta del vescovo Ivan

Appassionata lettera “immaginaria” del vescovo Ivan Maffeis che chiede al compatrono di illuminare non solo il buio della notte, ma anche quello delle nostre coscienze.

Una prima volta 'sentita', da pastore riflessivo e paterno.

(Foto Sandro Allegrini)

L’occasione è quella offerta dall’investitura di Massimo Pio Gallì a diacono permanente.

Una piccola rivoluzione anche nella forma dell’allestimento.

Non più la statua del Santo con dalmatica, palma del martirio e gratella sui carboni ardenti per effetto dei quali raggiunse il dies natalis, ossia il giorno gaudioso della morte del corpo e dell’ascensione alla gloria della vita eterna e della venerazione sugli altari.

Una simbolica reliquia. Al suo posto, inclusa in uno storico ostensorio, una reliquia consistente in un osso di notevole dimensioni, ci spiega il canonico don Luca Bartoccini. Tanto basti a conservare e rinnovare la fede.

Detto tra noi. Non tanto per la veridicità della reliquia (si sa che spesso si tratta di palesi patacche), ma per il valore assunto dall’oggetto in forza delle preghiere che, per suo tramite, i fedeli hanno innalzato.

Il vero nemico è la superficialità dilagante. Da qui il richiamo ai valori veri: lavoro, chiesa, famiglia, responsabilità personale e sociale.

Attenzione e rispetto ai governanti. Dei quali siede in prima fila il sindaco Romizi e l’assessore Edi Cicchi, il cui figlio, Francesco Verzini, è il sacerdote vicino al vescovo Maffeis.

I tuoi veri tesori (viene, laicamente, da pensare a Cornelia, madre di Mario e Tiberio Gracco) li hai esibiti con orgoglio: erano i poveri, i malati, i derelitti, gli ultimi. Caro Lorenzo, sei per noi un esempio da imitare, dice il vescovo Maffeis.

Un discorso semplice e profondo… e qualche turista maleducato non manca mai. Un’allocuzione molto seguita da una folla che si assiepava sulle panche e perfino in piedi. Coi turisti a fare scatti [ma è accettabile che, perfino durante le liturgie, entri gente in abiti più che succinti a disturbare la celebrazione? Il mite Fernando sapeva metterli a posto… con educazione!].

Il Coro della cattedrale a sottolineare i momenti salienti. Sotto lo sguardo vigile del Santo, ritratto in una tela salvata dalla chiesetta di San Lorenzo della Rabatta: opera recuperata, restaurata dal colpo di pistola sparato, all’altezza del cuore, da un tedesco occupante.

E non resta che guardare le stelle. Mentre le stelle… stanno a guardare.