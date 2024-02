INVIATO CITTADINO La prima elementare a Cenerente si farà

Il crollo generalizzato è ormai formalizzato alle scuole dell’infanzia. Non si salva nessuno. Mala tempora currunt et peiora parantur.

Ma, se Atene piange, Sparta non ride. Un detto che, trasferito alle nostre latitudini, richiede solo il cambio di nome. Perché i numeri parlano da soli: sul calo demografico c’è poco da ridere. Se ne prende atto. E basta.

Pare un assurdo, ma la scuola di Cenerente, in fase di necessaria riqualificazione, rischiava di partire senza la prima classe elementare. Perché i numeri questo dicono. E deroghe così sostanziose non sono consentite.

Insomma: puer deficit. Mancano i fiòli, si dice a Perugia. E, in mancanza di alunni, le classi non si istituiscono.

Da qui la proposta alternativa. O i ragazzini di San Marco vanno a Cenerente o viceversa. Tertium non datur.

C’è stato un tira e molla, non senza garbate interferenze di politici in cerca di consensi. Qualche telefonata. Nulla di più. Tanto per tastare il polso a famiglie e addetti di settore.

Conclusione: i bambini (7 su otto, o giù di lì) di San Marco andranno a Cenerente. Per ragionevole concessione. E la prima si farà là.

Ma sarà la scuola di San Marco a restare con la prima classe non formata. Che, almeno per ora, non costituisce nulla di drammatico.

Pare che non dovrebbero esserci, per il momento, contrazioni d’organico. Cioè, nessuna maestra sarà perdente posto. Per ora.

Ma in futuro, San Marco - se non si riformerà la prima il prossimo anno (e i numeri non sembrano confortanti) - si troverà senza la prima e senza la seconda. Il che equivale all’inizio di una discesa inarrestabile.

Insomma: la coperta è corta. Se la si tira sulla testa, restano scoperti i piedi. E non c’è santo che tenga.