INVIATO CITTADINO La presunta veggente di Trevignano Romano e una necessaria riflessione sulle umane fragilità

Esordisce: “Un fenomeno che preoccupa e fa riflettere. La mancata accettazione dei limiti dell’umano e la fuga verso le scorciatoie offerte dai falsi profeti”.

Parlare con don Fausto, ex arciprete dei canonici della cattedrale, già collega di studi a Palazzo Manzoni, costituisce sempre un arricchimento. Anche perché il suo argomentare pacato è denso di ragguagli di carattere filosofico, teologico, argomentativo, citazionale, come il riferimento alla “Fides et Ratio” (Fede e Ragione), di Giovanni Paolo II.

Lettera enciclica in cui il Papa Santo sottolinea come entrambe siano essenziali per l’umanità. Non a caso, Fede e Ragione vengono descritte, in quel documento, come due ali, grazie alle quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità.

Al di là dell’aspetto teologico-filosofico-sacerdotale, don Fausto costituisce il prototipo di un’intelligenza laica, da religioso che è anche acuto osservatore dei fenomeni di carattere sociale e antropologico.

Gli chiediamo: Don Fausto, come vedi (non dico “giudichi”) il comportamento di don Marco Salvi (che tu ben conosci, per essergli stato a fianco nel periodo del suo vicariato) rispetto alla nota vicenda della “santona”?

“So com’è andata l’indagine e ciò che ne consegue. Credo che don Marco abbia speso prudenza tenendo un giusto atteggiamento pastorale. Anche nell’invitare la donna e i suoi seguaci a ricondursi nell’alveo del magistero della Chiesa. Che non scaccia, ma accoglie. D’altronde, la Commissione è stata chiarissima e bene ha fatto don Marco a renderne note al popolo di Dio, e a sottoscriverne, le conclusioni”.

Non ti chiedo un giudizio sulla veridicità delle posizioni della sedicente veggente, ma domando a me stesso e a te come la gente possa prestar fede ad affermazioni assurde, a mistificazioni evidenti, ad assurdità palesi. Che denunciano pochezza culturale e teologica, insieme a una furbizia che mostra la corda.

“Ripeto. Si tratta di un fenomeno che preoccupa e fa riflettere. Che mette in risalto l’insicurezza, il bisogno e l’ignoranza dominante nel voler credere ad affermazioni e fenomeni senza fondamento. Cercando scorciatoie che sono trabocchetti”.

È una cosa tipica del nostro tempo?

“Ma no. È sempre esistito. Ti racconto un fatto. Erano gli anni Ottanta e io avevo una spiccata propensione per la Francia. Ero a Parigi, la Ville lumière, la patria dell’Illuminismo. Ne ero affascinato. Ricordo che mi muovevo per i boulevard e c’era una cosa che mi stupiva: la fila di persone, apparentemente evolute, che facevano la fila ai banchetti degli indovini, dei lettori di mani ed erogatori a gettone di previsioni di futuro. La cosa stonava rispetto alla considerazione che nutrivo nei riguardi del popolo parigino colto e disincantato, tutt’altro che ingenuo e sprovveduto. E questo fatto smentiva una convinzione. Vedevo gente insicura, in cerca di rifugi, promesse, illusioni”.

Se dovessi riassumere in un telegramma questa temperie culturale, questo diffuso atteggiamento attuale di ricerca della verità percorrendo strade sbagliate, cosa diresti?

“Semplicemente che bisogna adoperarsi per rovesciare l’equazione MENO FEDE – PIÙ SUPERSTIZIONE. Invertendo, insomma, il segno ai due concetti. Le bufale dei visionari sono un equivoco da rimuovere, una trappola da evitare”.