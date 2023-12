INVIATO CITTADINO La piazzetta del Cedro è oggi intitolata a Raffaele Rossi

Un modo bellissimo di celebrare il centenario dalla nascita di Raffaele Rossi.

È una nostra vecchia battaglia, condotta da qualche anno su queste colonne: l’intitolazione della piazzetta senza nome con accesso da via Maria Alinda Bonacci Brunamonti.

Per la gente della Pesa – e per quanti di noi abbiano passato lì l’adolescenza – era semplicemente “la piazzetta del cedro”, in riferimento all’albero secolare che si protende verso il cortile-parcheggio del Ciabatti, in direzione via Enrico dal Pozzo/via delle Clarisse.

La Commissione toponomastica ha fatto propria la proposta avanzata dall’Associazione Sandro Pertini, procedendo agli adempimenti di rito.

Quella zona del quartiere celebra così due figure di antifascisti come Primo Ciabatti, cui è intestata l’adiacente scuola, ex Littorio, con l’opera di Mancini subito all’ingresso, sulla sinistra. E ora anche la dovuta intitolazione a Raffaele Rossi, senatore, vicesindaco di Perugia, figura di riferimento culturale, politico, civile, che tanto ha scritto e fatto per la città. Indimenticabile il suo libro poetico/programmatico Volevamo scalare il cielo.

Sotto quel cedro – possiamo immaginare – il piccolo Lello avrà giocato da bambino. In quel punto si saranno riuniti gli antifascisti che gravitavano intorno alla trattoria “Da Argentino” di Argentino Pagliacci, che offriva a prezzi modici il gustoso ed economico “quinto quarto” (frattaglie, intestino, fegato, cuore…) dei bovini insieme a un bicchiere di vino. Ad artigiani e operai che lì si riunivano alla fine della giornata di lavoro.

Da Argentino si progettò l’iniziativa delle scritte antifasciste, che comportarono torture a carico dei comunisti, nello scannatoio di via Floramonti (una targa lo ricorda).

Ora si tratta di non chiudere le pagine del libro della storia, ma di spiegare a quei bambini chi erano e, soprattutto, cosa hanno fatto Primo e Raffaele.

Qualche spigolatura viene in mente e ci pare bello riferire ai lettori, specie ai più giovani.

La famiglia di Lello Rossi.

“Ho conosciuto i genitori di Lello, la sòra Maria e il sòr Romeo. Famiglia popolare, di principii sani.

Il babbo, Romeo, era meccanico-fabbro. Si diceva che la sua forza fosse tale da poter piegare il metallo per fare il riccio a una balestra (sospensione a molla delle vetture pre-ammortizzatori) con quattro colpi di martello. Da vecchio, girellava per la Pesa e andava volentieri al vicino cinema Moderno. Passava per via della Torricella, saliva gli scalini di via del Carmine, vedeva il film e riscendeva per via del Roscetto. Un paio di volte ha pagato il biglietto anche a me. Che ero sempre squattrinato.

La mamma, Maria. Dava qualche punto in casa, come si dice di una sarta non rifinita. Saliva qualche volta al piano di sopra, dove abitavo con la mia famiglia. Si consultava coi miei genitori, entrambi sarti.

In tempo di elezioni, la sòra Maria si metteva un abito rosso e si piazzava davanti all’edicola allo Slargo della Pesa o davanti a Cocciolino o alla macelleria di Pompeo Marinelli. Distribuiva materiale di propaganda. A chi conosceva, e anche a chi non conosceva, diceva: Votate pél mi fijo, spiegando come si faceva. Ai miei diceva semplicemente A vojaltri… n ve dico niente.

La laurea di Lello e… l’assunzione alle Poste. In occasione del conseguimento della laurea (relata refero) si fece una piccola festa tra amici e compagni da Argentino: qualche spizzichino e un bicchiere. A un certo punto, il postino di zona gli chiese: Lello, ma n che sè laureato?. Sentendosi rispondere In lettere, se ne uscì con la battuta, pronunciata sul serio, Allora da oggi sémo colleghi!

Le armi nascoste nell’orto. Una volta, facevo allora l’Università, mi fece vedere l’angolo dell’orto in cui avevano nascosto le armi. Era un punto compreso tra il muro, lungo viale S. Antonio, e corso Bersaglieri. Sui buchi di quel muro le armi, cose di poco conto e di sicuro scarsamente efficienti.

Argentino e il covo di antifascisti della Pesa.

Sta nei libri di storia locale (e nella Trilogia della Pesa di Walter Pilini), ma me ne ha rinfrescata la memoria Giuliano Antonielli, già presidente dell’Antica Società del Gotto di Fontenovo (cui Lello non fu mai iscritto, ma dalla quale veniva chiamato a fare da paciere quando c’era… burrasca).

Da Argentino si riunivano gli antifascisti e complottavano.

È noto l’episodio delle scritte antifasciste sui muri. A seguito delle quali furono arrestati parecchi ragazzi della Pesa. Pare che gli autori delle scritte fossero Ciabatti e Tenerini.

Portati in via Floramonti, sede della polizia fascista, si dice venissero torturati per estorcergli qualche confessione. Uno di questi, il benzinaio Mario Santucci, non sopportando le torture (o forse come atto dimostrativo), si gettò dalla finestra che dava sulle scalette di Sant’Ercolano.

Prima dei fascisti, arrivò la Croce Rossa (che allora stava nella vicina ex chiesa della Misericordia) e portò Mario in ospedale. Dove fu curato.

Altri giovani ebbero a subire torture e vennero mano a mano liberati. Anche a seguito della scandalo dei vestiti insanguinati del figlio, mostrati alla gente della Pesa dalla mamma Adriana Porticelli. Un episodio di storia locale da non dimenticare.

Questo e molto altro mi è tornato in mente a seguito di questa intitolazione.

Anche l’ultima lettera che Lello mi scrisse, pochi giorni prima di morire. Avevo programmato un evento al Morlacchi, per il ciclo degli incontri del lunedì dell’Accademia del Dónca. Ricordavamo la figura del litotipografo anarchico Brenno Tilli, con la figlia Lydia, l’allievo Mario Zucchetti, Margherita Pierini (autrice di un bel libro biografico) e altri amici.

Raffaele, che era malato e non riusciva più a parlare, mi scrisse al computer una lettera scusandosi e pregandomi di darne lettura. L’ho pubblicata, in appendice, nel libro biografico su Gigio Catanelli. Parlava di Brenno e di Gigio, di Perugia e Capitini. Mi fece dei complimenti che non voglio citare. Quella lettera voglio portare al petto come una medaglia. Finché avrò vita.