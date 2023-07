INVIATO CITTADINO La peschiera di San Matteo torna a nuova vita

Reati caduti in prescrizione ultraventennale? Ne abbiamo parlato altre volte. Quella di coprire, obnubilare, cancellare la canalina di caduta in travertino è stata una scelta irresponsabile e irrispettosa. Chi ha assunto quella colpevole decisione avrebbe dovuto essere penalmente perseguito per danno al patrimonio storico-archeologico.

San Matteo degli Armeni, peschiera storica dimenticata

Ma tant’è. A questo punto, è inutile piangere sul latte versato e tanto vale contentarsi di rimettere al meglio ciò che resta.

Più che un restauro… una riqualificazione. Ed è quanto ha fatto magistralmente la restauratrice Elisa Becchetti con un lavoro paziente, accurato e competente.

I particolari. Tanto da risarcire le parti mancanti o ammalorate. Omogeneizzando la facies cromatica dell’antico manufatto. Coprendo con la calce le stuccature effettuate col cemento. Recuperando l’intonaco originario di cui restavano tracce preziose. Integrando la copertina di travertino con materiale nuovo, ma non troppo “sparato”. Ossia distinguibile, ma discretamente, dall’antico.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Le otto esedre sono state tutte riverginate. In origine dovevano contenere altrettante sculture di tipo mitologico. Si pensava di piazzarci delle piante di limone, ma avrebbero provocato sporco e inestetismi.

Ripristinato il flusso idrico. L’esedra centrale (occupata, secondo la vulgata, da un mostro marino, dalla cui bocca zampillava un getto d’acqua) ricostruita con materiali interessanti, vede scorrere un bel flusso d’acqua. Che cade nella vasca ex peschiera e viene riciclata attraverso una pompa a ricircolo. Non senza che il prezioso liquido sia stato opportunamente depurato e clorato, per evitare muffe e ossidazione.

Il lavoro è venuto bene e risulta di buon impatto. Ma attenti a non pensare che adesso siamo a posto. Perché c’è bisogno di una manutenzione ad hoc, altrimenti va tutto a farsi benedire.

Qualche ritocchino al verde, un po’ negletto. Stesso ragionamento per il verde nel cui contesto l’opera è inserita. Al momento necessita di una sistematina. Ci si augura che entro martedì 2 agosto, per l’inaugurazione delle 10:00, gli venga data una ripassata.

PS. Avviso alle famiglie e agli educatori. Elisa ha dovuto rimuovere, dal fondo della peschiera, carrettate di sassi lanciate da bambini “in visita”. Pare sia stato uno “sport” piuttosto diffuso. Ora un cartello avvisa del divieto di lancio. Ce n’era bisogno? Con la maleducazione imperante… parrebbe di sì.