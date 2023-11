INVIATO CITTADINO La maestra Bruna Galli, mugnanese doc, sta per toccare i 100

Si avvicina una scadenza importante: quel secolo di vita è significativo non solo per l’interessata, ma per l’intera comunità del paese dai muri dipinti.

Bruna, prima figlia di Cesira Balucani e Francesco Galli, ebbe Dante e Mario come fratelli.

Amatissima dai nonni materni, magionesi, passava le vacanze estive nella patria di Fra’ Giovanni. Fin da bambina, dopo la scuola, frequentava Lucia, una vicina di casa, ricamatrice, dalla quale apprese i saperi e il saper fare di quell’arte. Che ancora pratica, alla sua rispettabile età. Le compagne la chiamavano ‘Miss mani’, per la sua abilità operativa. Che resta tale ancor oggi.

Terminata la quinta elementare e sostenuto l’esame d’ammissione, diventò alunna della scuola media Carducci di Perugia, distante una quindicina di chilometri da Mugnano. Per cui fu trasferita in collegio, dove rimase fino al diploma magistrale, conseguito al Pieralli.

Cominciò a lavorare come maestra durante l’occupazione tedesca, raggiungendo a piedi le varie scuole nelle colline e nei paesi vicini, senza timore di passare il fronte.

Nel primo dopoguerra, venne nominata in sedi di ruolo molto lontane da Mugnano, paese ove Bruna abitava già col marito e due figli, e fu costretta a rivedere l’organizzazione familiare, portando con sé nelle sedi di lavoro il figlio più piccolo.

In questi villaggi sperduti tra i monti dell’Appennino, Bruna invitava gli scolari a uscire dall’aula, ricavata dentro un fienile, e a riunirsi sul piccolo spiazzo di terra circostante, che la maestra insegnò a lavorare come orto.

Così, tra gioco didattico e lavoro manuale, insegnava, in pluriclasse, i primi elementi di geometria, matematica, botanica, italiano, storia, geografia, disegno, educazione civica, fisica, igiene, alimentazione e tanto altro.

In seguito, Bruna divenne finalmente maestra di ruolo nel paese natale.

Ha insegnato a intere generazioni mugnanesi, dai nonni ai nipoti. Molte alunne e alunni le sono rimasti legati, tanto che non pochi sono andati più volte a trovarla nella sua abitazione per ringraziarla, una volta giunti a frequentare le medie, il liceo, l’università.

La competenza professionale era messa alla prova anche nella vita privata, perché Bruna era madre di un figlio gravemente disabile: spastico, spina bifida, idrocefalo. Fu lesi stessa a insegnargli tutto ciò che serve: leggere, scrivere, far di conto, come Maria Montessori, il suo modello pedagogico.

Un insegnamento che è durato sessantasette anni – tanti sono stati gli anni di vita del figlio – a cui Bruna ha dedicato tutto il proprio tempo, perché questa sua creatura attraversasse l’avventura esistenziale con dignità.

Bruna è stata ed è una donna del fare, secondo l’insegnamento di Hanna Arendt. Nella sua esistenza si è trovata ad affrontare situazioni storiche drammatiche (il fascismo, la seconda guerra mondiale, la Resistenza, l’occupazione nazista, la ricostruzione del secondo dopoguerra) e prove personali, in cui ha sentito la necessità di agire e reagire.

Bruna, piccola donna umbra, nata in uno dei paesi della periferia perugina, rappresenta un modello di protofemminista da conoscere, studiare, ringraziare, amare. E cui augurare un felice secolo di vita. Come facciamo noi di Perugia Today, insieme a tanti mugnanesi e ai suoi cari.