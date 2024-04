INVIATO CITTADINO La Luce della vita agli Arconi si accende ex abrupto

Singolare coincidenza tra inaugurazione e nascita di Gabriella.

Erano schierati, stamattina, il vescovo Maffeis, il sindaco Romizi, il suo vice Tuteri, le dirigenti del Comune Roberta Migliarini e Ilenia Filippetti, insieme con la direttrice amministrativa dell’Azienda Ospedaliera Rosa Magnoni e personale dei reparti di ostetricia e ginecologia.

Discorsi di rito e sorpresa. Difatti, quella luce si è accesa a significare una nascita avvenuta “in diretta”. Circostanza non usuale, quella della nascita. Dato il rilevante fenomeno delle culle vuote che affligge la Vetusta, non meno che il Cuore Verde e lo Stivale.

Sta di fatto che la coincidenza ha stupito un po’ tutti.

Come già riportato, è associata a una nuova nascita l’accensione (della durata di 30 minuti) di quella lampadina posta all’interno di un bel lampione in stile liberty, collocato alla stazione Pincetto del Minimetro, in via della Rupe.

A lato una panchina dove, subito dopo l’inaugurazione, si sono seduti a la solina due borgaroli della Pesa, nostri amici.

La lampadina viene attivata senza premere nessun pulsante, ma attraverso un semplice link che lancia il segnale al momento della registrazione della nascita. Sia che avvenga nella clinica universitaria che in quella ospedaliera.

È stato di certo – commenta l’amico don Mauro Angelini, Rettore della chiesa-basilica del Gesù – una DIO-incidenza.

O, se si vuole vederla più laicamente, ma mica tanto, vale citare la frase di un filosofo francese che ha scritto Caso è forse il nome di Dio… quando non voleva firmare.

Si può, dunque, legittimamente scrivere MIRACOLO ALLA VETUSTA? Sì, se si intende il termine latino miraculum nella sua accezione di “cosa mirabile, inusuale, imprevista”.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)