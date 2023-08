INVIATO CITTADINO La giovane soprano Elena Antonini protagonista di un evento artistico di caratura internazionale

Una tre giorni che mette sotto i riflettori i cantanti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, accompagnati dall’Ensemble strumentale del Teatro Lirico Sperimentale.

Viene proposto il dittico costituito da “A hand of bridge” e “I due timidi”.

A hand of bridge è un’opera del compositore americano Samuel Barber, su libretto di Gian Carlo Menotti.

I due timidi, è scritta dal premio Oscar Nino Rota, su libretto di Suso Cecchi D’Amico.

La direzione è di Gian Rosario Presutti e la regia di Giorgio Bongiovanni.

La prima opera è statica: la sua dinamica è solo mentale, all’interno dei pensieri dei personaggi.

“I due timidi”, al contrario, è una tipica farsa italiana, con equivoci e italianissimi scambi di persona. Il fil rouge che lega le due opere è quello dell’incomunicabilità e della solitudine come costante della condizione esistenziale.

Elena canterà nel ruolo della protagonista il 1° e il 3 in "A hand of bridge". Il 2 settembre sarà in scena con "I due timidi" di Nino Rota

(Foto Umberto Alunni Breccolenti)

Strettamente personale. Alla bravissima Elena Antonini è stato conferito il premio “Giuseppe Allegrini” 2023, intitolato alla memoria di mio padre (foto in gallery). È per questo che la sua affermazione mi rende particolarmente felice.