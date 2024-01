INVIATO CITTADINO La famiglia di Franco Venanti regala supporti vergini al Liceo Artistico Di Betto

“Doniamo queste tele perché papà ne sarebbe contento”. Questo il senso dell’atto compiuto dai figli del maggior esponente della neofigurazione. Oltre che scrittore accreditato da testi fondamentali per capire il genius loci della Vetusta e prendere atto di una storia personale che s’interseca intimamente con quella della città in cui Franco ha deciso di attraversare la propria lunga e proficua esistenza.

Il dono è stato accettato, a nome della scuola, dalla dirigente Emanuela Palmieri.

Il gesto non è nuovo. Dato che, ai primi dello scorso mese di novembre, la famiglia aveva già donato tele e colori.

“Per l'occasione, gli studenti e le studentesse dei corsi tenuti dai professori Bacci e Balucani, (Olivia Coli, Lorenzo Baldaccini, Kristina Rudko, Aleida Bruschi, Alice Fuso e Maria Lisa Cecchini), hanno realizzato alcuni ritratti di papà”, ci dice Barbara.

Un modo per ripagare la generosità e l’attenzione verso la formazione. In linea con l’atteggiamento costante di Franco Venanti che ha sempre privilegiato il rapporto coi giovani. Dispensando utili consigli, trovando in ciascuno il buono che si vedeva e quello che ne sarebbe venuto, al termine del percorso di formazione.

Un grande Maestro che, come tutti i grandi, non tiene nascosti i segreti di bottega, ma li elargisce perché altri possano mettere in atto tecniche e procedure indispensabili per la realizzazione di opere di valore.

Capace di dire ai giovani: "Non dimenticate mai di guardare il cielo". E chi vuol capire... capisce.

Questo è stato Franco Venanti. Civis perusinus di persuasa appartenenza, nel cui ricordo mi appresto a organizzare un grande evento commemorativo. Di cui darò conto ai tanti perugini che lo hanno conosciuto. E amato.