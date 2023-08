INVIATO CITTADINO La differenziata la facciamo, ma Gesenu non ritira i rifiuti per giorni e giorni

Scrive la lettrice: “Siamo uno dei pochi condomini della zona che hanno la fortuna di avere un portico coperto in cui alloggiare i secchi della differenziata”.

Dunque, cos’è che non va?

“Il problema è che, quando l'operatore cambia, nonostante i dipendenti Gesenu abbiano una app sul telefono che segnala dove stanno i secchi dei vari condomini, loro non la guardano e saltano a piè pari il nostro ritiro”.

Con quali conseguenze?

“Erano quasi 10 giorni che non ritiravano né plastica né carta. I secchi erano stracolmi e ovviamente aperti. Oggi (ieri, per chi legge), a causa del fortissimo vento, i secchi si sono ribaltati e la spazzatura si è riversata su tutto il piazzale” (foto).

Non avete segnalato il disservizio?

“Abbiamo già fatto mille altre volte le segnalazioni alla Gesenu per i mancati ritiri. Il disservizio è sempre coinciso con il cambio dell'operatore per ferie o per malattia”.

Cosa aggiungere?

“Siamo 21 famiglie, e paghiamo tutti regolarmente. Una negligenza del genere non è tollerabile”.

L’amministratore non si è mosso?

“Nonostante l'amministratore abbia mandato mail chiedendo aiuto su come risolvere il problema (spostare i secchi, apporre un cartello…), non abbiamo avuto mai risposta. Passano per il ritiro un paio di giorni dopo le segnalazioni e, appena cambia l'operatore, siamo daccapo”.

Ci si è messo anche il temporale, vero?

“Stavolta la cosa è degenerata per via del forte temporale. Abbiamo pulito noi il piazzale in un momento di pausa della pioggia per evitare che tutta la carta si facesse poltiglia e il passaggio delle macchine rendesse la zona un vero porcile. Abbiamo raccolto tutto quello che era fuoriuscito e lo abbiamo riposto in sacchi accatastati accanto ai bidoni” (foto).

E adesso?

“Adesso aspettiamo che vengano a ritirare. Quando?”