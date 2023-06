INVIATO CITTADINO La Corale di Ponte Valleceppi insieme ai Cantori di Perugia

Manifestazione della Corale di Ponte Valleceppi. Insieme ai Cantori di Perugia. Un tandem di lusso, viribus unitis. Anche perché il Maestro, Wladimiro Vagnetti, musicista e ricercatore di rango, è direttore di entrambe le compagini.

A lui la famiglia Bartolini ha affidato le carte e gli spartiti originali del grande Antonio, figura di riferimento degli studi musicologici e demoantropologici legati alla tradizione umbra.

Ad accompagnare la robusta formazione il pianista Oreste Calabria.

Nello spazio esterno offerto dal Circolo, un pubblico numeroso e partecipe applaude convintamente.

Lo schema prevede una presentazione iniziale del Maestro che introduce e contestualizza ciascun brano.

Si parte con le Pasquarelle, per proseguire col celeberrimo “Lucciola, lucciola” e con una delicata Ninna nanna.

Poi, quando i bambini sono tra le braccia di Morfeo, si liberano linguaggio e contenuti. In cui “uccellini” cinguettanti alludono e i Passatori debbono accelerare le battute di remo per consentire furtivi incontri di amanti.

La teaching session di Vagnetti passa per il racconto del reperimento di manoscritti degli anni Venti, relativi a canti dei mietitori dell’Alta Valle del Tevere, rifacendosi spesso alle ricerche etno-antropologiche di Roberto Leydi.

È quindi la volta dello Stornello del silenzio e dei canti “li-le-lo” di carattere ancestrale.

Poi, sicuri che i pargoli se la dormono di grosso, arrivano i canti maliziosi, infarciti di doppi sensi, con Inviti al ballo e “Quant’è bello far l’amore” (ma non “da Trieste i giù”, come cantava Raffaella). E dagli di quadriglia e di trescone.

Una serata in cui il canto ha fatto rima con amicizia e socievolezza. Abbinamento virtuoso. Tanto per smentire il noioso brocardo mala tempora currunt.