INVIATO CITTADINO La città serafica sede di una tre giorni (20-22 ottobre) di Assemblea AIPi (Associazione Italiana Professionisti Interior Designers)

L’incontro riunisce numerosi ospiti nazionali e internazionali, offrendo una preziosa opportunità di conoscenza, confronto e dibattito su tematiche specifiche dell’interior design.

Verranno affrontati diversi argomenti, tra i quali i nuovi trend di settore e le ultime novità nel campo dell’arredamento e della progettazione degli interni partendo da posizioni inclusive e di approfondimento relative anche agli aspetti psicologici della professione.

L’incontro rappresenta senza dubbio un’opportunità importante per stabilire una rete di contatti e scambiare esperienze con professionisti provenienti da diverse parti del mondo.

Tra gli ospiti di rango, Giulio Bertagna, perceptive color designer, Past president di AIPI dal 1983 al 1984; Donatella Caprioglio, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice; Giuseppe Di Bucchianico, Presidente di EIDD-Design for all; Anna Rita Fioroni, Presidente di Confcommercio Professioni; Piero Castiglioni, architetto, uno dei maestri mondiali del light design, socio onorario di AIPI e socio onorario di AIDI (L’associazione Italiana di Illuminazione); Shashi Caan, designer con studio in Usa; Emrah KAYMAK, Presidente in carica di IFI la Federazione Internazionale degli architetti d’Interni/Interior designer.

Questi alcuni dei personaggi di rilievo, insieme a numerose aziende di settore. Ci dice Stefano Lince, personalmente impegnato nell’organizzazione.

Che sottolinea: “Grazie alla presenza di ospiti internazionali, si potranno acquisire approcci diversi alla professione, oltre a confrontarsi su strategie di business e di marketing con aziende leader del settore”.