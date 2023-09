INVIATO CITTADINO La chiesa dei Santi Andrea e Lucia di piazza Piccinino deve restare aperta

La richiesta è stata sottoscritta (per ora) da 63 persone, principalmente parrocchiani. Ma sono numerosi i perugini che hanno convintamente chiesto di aderire e condividere l’appello.

La rivalutazione della chiesa urbana è da ascrivere a onore e merito del compianto don Mario Stefanoni che tanto si adoperò per la riqualificazione.

(Foto Sandro Allegrini)

Valorizzazione passata, in tempo recente, anche attraverso il recupero di opere d’arte in essa contenute.

Per l’arte, si pensi all’opera Ognissanti, sull’altare maggiore (1612), opera di Vincenzo Pellegrini, il Pittor Bello. Tela enigmatica e densa di riferimenti esoterici e misteriosi.

Oltre a rivalutarne emergenze documentali che ne testimoniano la storia e le vicende, significative per la città e per la cultura.

Ora, la memoria di don Mario viene evocata dai fedeli con toni di particolare affetto, ricordandone le belle celebrazioni, le omelie, i sacramenti impartiti a tanti bambini e ragazzi, i rapporti con le famiglie.

Tutte perle che hanno punteggiato il percorso umano e sacerdotale di un prete che, dietro l’apparente semplicità del messaggio, era capace di profondissime riflessioni, ispirate ad alta spiritualità. Oltre a possedere una conoscenza biblico-liturgica non comune, dispensata con generosa dazionalità.

Il nome di don Mario è stato tenuto alto dal suo successore, don Calogero di Leo, che ne ha portata avanti la missione sacerdotale e umana.

Così come viene ricordato, in quella petizione, il Catechismo e l’Oratorio di via Baglioni, le gite e i pellegrinaggi, il giornalino Inchiostro che riportava i fatti notevoli della comunità.

Ora, il timore dei fedeli è che la parrocchia ormai dismessa possa comportare la chiusura delle chiese di riferimento.

“Tutto questo – chiedono i fedeli – non deve andare perduto”.