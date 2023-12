INVIATO CITTADINO La casa nativa di Penna, in via Mattioli, non è quella comunemente indicata come tale

A margine della Mostra “Un mare tutto fresco di colore”, alla Galleria Nazionale dell’Umbria (6 ottobre 2023-14 gennaio 2024)

Quello che sta scritto nel librone del Comune. Non ci sono dubbi sull’alfa e l’omega della vita del poeta. Leggiamo: “Il giorno sedici giugno 1906, Penna Armando di Beniamino, professione negoziante, dichiara – alla presenza di due testimoni – che, alle ore una e quarantacinque antimeridiane del dodici giugno 1906, nella casa di Via Mattioli 7, gli è nato un figlio, con donna non maritata, non parente né affine con lui nei gradi che ostano al riconoscimento [al bambino vengono conferiti i nomi di Alessandro, Guido, Aldo, ndr]. Il bambino è stato poi legittimato da Penna Armando e Antonione Satta Angela nell’atto del loro matrimonio, celebrato in quest’Ufficio il 29 febbraio 1908, iscritto al numero 138”. In successiva appendice: “Il controscritto morì in Roma il 21-1-1977, atto 91 dell’anno 1977” [comunicazione effettuata dall’Ufficio anagrafe del Comune di Roma].

Ed eccoci alla soluzione del rebus sulla casa di nascita, partendo dalla constatazione di un errore.

Al numero 19 (attuale) di Via Mattioli si trova quella che veniva comunemente identificata come “casa natale di Penna”, ove peraltro il poeta sarebbe rimasto soltanto fino ad un anno di vita (ci cascarono anche nel celebre convegno del 1990 – con Roberto Abbondanza e una schiera di fini intellettuali, compresi Pecora e Deidier – dato che negli atti di quel convegno viene ripetuto l’errore).

L’hanno sempre definita come tale, ma non è quella la casa natale di Penna. Si tratta di un bell’appartamento di cinque vani più mansarda, collocato al terzo piano del palazzo. Vi si accede con due file di scale. Probabilmente, gli oltre cento metri quadrati di superficie dovevano comportare un canone troppo costoso per il modesto commerciante Armando Penna, sempre in ristrettezze economiche.

Perennemente sfrattati per morosità. In endemica morosità sui pagamenti del canone d’affitto, la famiglia fu sfrattata per ben dieci volte dalle varie abitazioni.

Ecco l’elenco completo delle abitazioni, a far capo dal 1906 fino al 1929, quando il figlio Sandro – all’età di ventitre anni – si trasferì definitivamente nella capitale.

Tante vie perugine, tante abitazioni più che modeste: Dopo via Mattioli, 7; via del Circo, 1; Via Bonazzi, 7; corso Vannucci, 2; Via Bottinelli 6; Via Vincioli, 7; via del Fagiano, 21; via Vermiglioli, 5; via della Luna (traversa di corso Vannucci fino alla Cupa).

È comunque sicuro che la famiglia Penna non dovette mai risiedere all’attuale numero 19, ma all’allora civico 9. E che dunque non è qui che il poeta venne alla luce.

La nostra analisi si lega all’input ricevuto dalla film maker Giulietta Mastroianni che fu la prima ad occuparsene.

Le risultanze scaturite dall’indagine sono preziose e chiariscono la questione in modo inequivoco. Ne emerge, infatti, che Via Mattioli – in un periodo incerto, che potrebbe ragionevolmente essere collocato intorno alla metà del secolo scorso – ha subìto un riordino di civici, con l’assegnazione di diversi numeri pari ai dispari e con conseguente incremento di questi ultimi.

Ecco la vera casa natale di Penna. Quella in fondo alla scala e non quella in cima. Per quanto ci interessa, la presunta casa natale di Penna, attualmente contrassegnata dal civico 19, era in origine contraddistinta dal numero 9. In pratica, il riordino ha comportato un incremento di dieci numeri tondi. Da qui la conclusione ovvia che l’appartamento – riportato nella foto in pagina – posto ai piedi della scala, sul lato destro, attualmente distinto dal numero 17, è proprio quello che in origine portava il numero 7. Ossia, la casa natale di Penna.

La questione, a questo punto, ci pare definitivamente chiarita, a beneficio di studiosi e appassionati della figura e della pagina penniana. A consuntivo e a definitiva statuizione della verità storica, si può dunque affermare che la casa natale di Penna è quella avente l’ingresso alla base della scala, in basso rispetto all’appartamento finora ritenuto quello corretto. Ossia l’attuale numero 17 (ex 7) di Via Mattioli. È questa la pura verità, validata dagli atti.

L’unità immobiliare ha subito negli anni una totale ristrutturazione ed è stata soggetta a passaggi di proprietà. Oggi appartiene a una famiglia perugina ed è da essa abitato. È però certo che agli inizi del secolo scorso, quando vi risiedeva la famiglia di Armando Penna, era poco più di una topaia.

Le ragioni dell’errore. Il riordino dei civici. L’apparenza… inganna. È lecito chiedersi, a questo punto, da dove possa discendere l’erronea attribuzione, pigramente rimbalzata fino ad oggi.

Con tutta probabilità, la casa dell’attuale 19 (ex 9) appariva più dignitosa e consona ad un poeta. Ma il travaglio economico della famiglia Penna era circostanza troppo nota per non essere tenuta in considerazione. Chi, peraltro, conosca la biografia di Sandro Penna sa bene che la povertà non costituì mai per lui una vergogna, se pensiamo che il poeta – pur possedendo libri, quadri e stampe di valore – volle morire da solo, in quella casa in affitto di via Mola dei Fiorentini, sporca e ingombra di ciarpame, appartenente al Comune di Roma.

A Roma, dopo la morte del poeta. L’appartamento fatiscente, a meno di un mese dalla morte di Penna, dovette essere sgomberato in fretta e furia dal nipote Paolo Coppotelli e dal poeta Elio Pecora. Il quale racconta (nel libro Sandro Penna, una cheta follia) che lui e Paolo, per la chiave, dovettero rivolgersi ai vicini di casa, ossia la famiglia Lacchè. Che, in qualche modo, si occupava di Penna, preparandogli anche dei pasti.

Dovettero sgombrare in fretta. Per evitare che venisse occupato con la forza dai senzatetto che minacciavano di sfondarne la porta. Gente disperata che – per avidità o insipienza – avrebbe probabilmente disperso il tesoro di memorie e di inediti in esso contenuto.

La mostra perugina. Parte dei quadri e materiali in essa reperiti sono oggi in mostra alla Galleria Nazionale dell’Umbria dentro Un mare tutto fresco di colore, di Carla Scagliosi, con catalogo a cura di Roberto Deidier e Tommaso Mozzati.

Il generoso conferimento dei materiali è dovuto alla figlia del nipote Paolo: la splendida giornalista e intellettuale Letizia Coppotelli.

(Foto Sandro Allegrini)