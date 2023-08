INVIATO CITTADINO La Cappella dell’Onaosi di viale Antinori contiene un prezioso organo Tamburini

Lo strumento è della stessa mano di quello in cattedrale. Per la precisione, il costruttore approfittò della presenza a Perugia per effettuare entrambi i lavori.

Uno strumento glorioso. Fu inaugurato da Fernando Germani alla metà degli anni Sessanta. Germani, più noto semplicemente come “Fernando”, iniziò da bambino prodigio ed è motivatamente ritenuto uno dei maggiori musicisti di tutti i tempi (morto a Roma il 10 giugno 1998 all’età di 92 anni). Non a caso fu chiamato per inaugurare un organo di eccezionale fattura.

Elevato valore economico. Oggi la quotazione di quello strumento si aggira sui 200 mila euro, ci dice Eugenio Becchetti, organista e organaro perugino. Considerando l’ottima salute del prezioso manufatto.

Lo stesso Becchetti, nella relazione tecnica da lui redatta nel febbraio del 2013 scrive, fra l’altro: “L'organo della cappella del convitto maschile ONAOSI di Perugia è stato costruito nel 1970 dalla 'Pontificia Fabbrica di Organi a canne Cav. Giovanni Tamburini' di Crema, su progetto del grande organista italiano Fernando Germani. Lo strumento consta di 30 registri sonori distribuiti su due manuali di 61 tasti e pedaliera concavo-radiale di 32 pedali…”.

Aggiunge il mago degli organi di corso Bersaglieri: “Io stesso fui chiamato a revisionarlo. È uno strumento magnifico, in condizioni di perfetta efficienza”.

Racconta: “Fu addirittura stilata una convenzione col Conservatorio Musicale, quando ancora esso non disponeva di un organo proprio”.

Che significa?

“Che noi studenti prendevamo lezione all’Onaosi. E ci recavamo in viale Antinori per sostenere gli esami”.

Dunque, una tradizione di collaborazione e di attivo dialogo con la città!

“Sono personalmente legato a quello strumento. Pensa che io stesso ho sostenuto lì il mio esame di diploma!”.

Ecco: si vorrebbe che il dialogo, la collaborazione, la sinergia culturale e istituzionale tra la città e la gloriosa Istituzione formativa non avessero a incontrare criticità. Montebello o non Montebello.