INVIATO CITTADINO La campana di San Matteo in Campo d’Orto, caduta e recuperata

La campana di San Matteo in Campo d’Orto, caduta e recuperata, è custodita alla sede Adisu di via Benedetta, al Borgo d’Oro.

Le foto esclusive in gallery lo documentano in modo inoppugnabile. Ci siamo recati all’ex struttura conventuale di San Benedetto dei Condotti (così chiamata in ragione del fatto che lì sotto, esattamente in via del Fagiano e poi a salire per via Appia, passano le condutture dall’antico acquedotto di Fra’ Bevignate, costruito - nel 1254 - per portare l'acqua dal monte Pacciano alla Fontana Maggiore).

“Abbiamo letto il suo servizio su Perugia Today e ci siamo mossi immediatamente” [INVIATO CITTADINO Si stacca una campana dalla chiesetta di San Matteo in Campo d’Orto (perugiatoday.it)], dichiara all’Inviato Cittadino il Direttore Generale Maria Trani. Che, fin dall’uscita nell’edizione del 16 gennaio (ripresa dagli altri organi d’informazione) si è attivata con sensibilità tutta femminile, in piena consapevolezza della responsabilità di custodia a lei affidata.

Un’avventura andata a buon fine, grazie alla tempestività con cui si sono mossi la Direttrice e il personale tecnico dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio.

Il recupero dell’antico manufatto ha visto la presenza (insieme a quella dei Vigili del Fuoco) del geometra Michele Gargaglia, prontamente attivato dall’ingegnere Elena Chessa (titolare della posizione organizzativa: “Prevenzione e protezione, gestione patrimonio”) che ha disposto e coordinato l’intervento per conto dell’Adisu.

Perché è da sapere che la proprietà della chiesetta “dei barbieri” fa capo all’Università ed è passata in comodato all’Ente per il diritto allo studio. Ente che, attraverso un personale sollecito e preparato, si prende cura di tutela e salvaguardia dei beni e delle risorse del territorio.

“I Caschi rossi, in occasione del sopralluogo e del successivo recupero, hanno effettuato un’attenta ricognizione anche sulla seconda campana. Legittima la preoccupazione che si trovasse in condizioni analoghe, essendo gemella di quella caduta”, chiarisce Gargaglia.

“Fortunatamente - aggiunge - non sono state rilevate criticità e pertanto è stata lasciata al suo posto”.

La campana recuperata è appoggiata al centro del cortile, in prossimità del pozzo (foto). Intorno le opere della fortunata iniziativa “Giugno in Arte”, concorso riservato agli studenti.

Da un esame sommario, non si evidenziano danni alla struttura bronzea.

Il manufatto è percorso da una scritta circolare da cui si rileva l’anno di costruzione, il 1450, vergato sul bronzo in cifre latine, secondo l’uso dei fonditori e le richieste dei committenti.

Il legno del supporto è disidratato e spezzato. Si evidenziano lesioni, specie sulla parte di contrappeso, mentre risulta integra quella collegata alla trazione.

Allora cosa si è rotto? Ha ceduto uno dei supporti laterali lignei sul quale era appoggiato il metallo, il perno solidale con la struttura bronzea e funzionale alla movimentazione. Da qui il conseguente squilibrio e l’inevitabile caduta.

Nella caduta si è staccato il batacchio o battaglio, ora prudentemente conservato all’interno degli uffici. Verrà rimesso in sede insieme allo strumento di appartenenza.